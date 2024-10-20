На думку депутата, зараз дуже важливо перевірити, як надавалася критичність підприємствам обласними військово-цивільними адміністраціями.

Бронювання військовозобов'язаних через застосунок "Дія" могли призупинити через зловживання підприємствами своїм правом, вважає народний депутат Олександр Федієнко.

"Я думаю, що ні для кого не є таємницею, коли керівник підприємства залишав невелику квоту, а в разі, коли його працівника десь зупиняли представники центру комплектування, одразу подавав його на бронювання. Цифровізація - це корисна штука, але не варто під час війни цим було зловживати", - зазначив він.

Депутат нагадав, що критичність підприємства визначають відповідні профільні міністерства та обласні військові адміністрації. На його думку, зараз дуже важливо насамперед перевірити, як надавалася критичність обласними військово-цивільними адміністраціями.

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"Не менш важливо провести аудит по підприємствах, хто з працівників, маючи бронювання, виїхали за межі України і не повернулися", - додав нардеп.

Він вважає, що виїзд заброньованих за межі України потрібно заборонити або ж дозволяти тільки "під гарантії керівника підприємства, що його працівник повернеться".

В Україні призупинено бронювання через "Дію" - що повідомлялося

Нагадаємо, як писав УНІАН, у застосунку "Дія" тимчасово призупинено бронювання військовозобов'язаних. Офіційна причина - аудит підприємств критичної інфраструктури через різке зростання кількості заброньованих працівників.

З ранку 20 жовтня користувачі, які намагаються скористатися відповідною послугою "Бронювання працівників" у "Дії", отримують повідомлення про помилку.

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