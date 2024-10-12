Він зауважив, що це дуже чутливе питання.

У Верховній Раді немає достатньої кількості голосів для прийняття економічного бронювання, а вимоги щодо термінів демобілізації військових можуть сприяти втраті державності.

Таку думку висловив член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський в інтерв'ю Radio NV. "На сьогодні я не бачу в Раді достатньої кількість голосів для підтримки економічного бронювання. Тому що це ще один розділ між тими, хто має гроші, і тими, хто таких грошей не має", - сказав Веніславський.

При цьому він зазначив, що від ідеї економічного бронювання все таки не відмовились. "Це питання дуже дискутивне і воно корелюється з тими мільйонами, які заробляють на тіньових схемах", - пояснив він.

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Також Веніславський прокоментував заяви щодо введення термінів служби для військових. Він вважає, що вони робились для того, "щоб сподобатися військовослужбовцям".

"Дискутувалося про 12 місяців на передньому краї, 18, потім в кінці – про 36 місяців. Але після закритого звернення головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу, міністра оборони, для всіх колег з різних фракцій було надано інформацію про те, скільки сил концентрує ворог, скільки сил є в нас. І в таких умовах приймати якісь строкові рамки для можливості звільнення з військової служби, було точно загрозою національній безпеці", – пояснив він.

Веніславський додав, що на фронті кількість окупантів щомісяця збільшується на десятки тисяч чоловік.

На питання, чи вимагають нардепи у Міноборони виконання доручення щодо термінів служби, Веніславський сказав: "Вимагати внесення такого законодавчого акту чи законопроєкту в нинішніх умовах – це ще один крок до втрати державності".

Демобілізація в Україні

Найближчим часом в Україні не планується проводити демобілізацію військових, які служать від початку повномасштабного вторгнення. Жодних законодавчих ініціатив щодо цього досі немає.

Минулого місяця багато військових перетнули межу у 30 місяців служби. Деякі з них більшість цього часу були на передовій.

Наприкінці минулого та на початку цього року, коли обговорювали новий законопрект про мобілізацію, в комплекті із ним пропонували провести і демобілізацію. Зрештою, закон про посилену мобілізацію ухвалили, а закон про демобілізацію навіть не написали.