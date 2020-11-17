У Тернопільській області учень восьмого класу знущався з вчительки.
Читайте такожВ Україні можуть ввести штрафи за цькування на роботіПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Ювенальна поліція розслідує скаргу директора школи у селі Борщівка про зухвалу поведінку 8-класника на уроках української мови.
Школяр неодноразово їх зривав і лихословив до вчительки. Підліток не реагував на будь-які зауваження педагогині, цькував її та ображав.
Якщо вину восьмикласника доведуть, то його візьмуть на профілактичний облік, кажуть у поліції, а батьки змушені будуть заплатити штраф у розмірі 1700 гривень.
Батько хлопця знаходиться за кордоном, а мама не перебувала у селі в день знімання. Директор і вчителька відмовилися від коментарів, а у поліції повідомили, що на маму хлопця склали протокол.
Булінг в Україні
- В Україні 19 січня набув чинності закон про протидію булінгу. Відтепер штраф за булінг - 850-1700 грн або громадські роботи на 20-40 годин.
- Раніше в одній з одеських шкіл вчителька малювання накинулася на україномовну дитину за те, що та забула альбом та відповіла педагогу українською.
- У ліцеї №3 міста Кілія десятикласник відпросився з уроку, вийшов в коридор третього поверху, сів на лавочку і полоснув себе ножем по горлу. Йому надали першу допомогу й госпіталізували. За попередньою інформацією, причиною такого вчинку неповнолітнього стало упереджене ставлення до нього з боку педагога.
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