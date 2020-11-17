Якщо вину восьмикласника доведуть, то його батьки змушені будуть заплатити штраф у розмірі 1700 гривень.

У Тернопільській області учень восьмого класу знущався з вчительки.

Читайте такожВ Україні можуть ввести штрафи за цькування на роботіПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Ювенальна поліція розслідує скаргу директора школи у селі Борщівка про зухвалу поведінку 8-класника на уроках української мови.

Школяр неодноразово їх зривав і лихословив до вчительки. Підліток не реагував на будь-які зауваження педагогині, цькував її та ображав.

Якщо вину восьмикласника доведуть, то його візьмуть на профілактичний облік, кажуть у поліції, а батьки змушені будуть заплатити штраф у розмірі 1700 гривень.

Батько хлопця знаходиться за кордоном, а мама не перебувала у селі в день знімання. Директор і вчителька відмовилися від коментарів, а у поліції повідомили, що на маму хлопця склали протокол.

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Автор: Людмила Жерновська