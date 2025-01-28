Університету доведеться скорочувати навчальні плани, оскільки БЗВП має бути в освітній програмі, зауважила Семенова.

З вересня 2025 року в Україні запроваджується обовʼязкова базова загальна військова підготовка (БЗВП) для українських студентів.

Загалом програма передбачає 300 академічних годин: 90 академічних годин на теоретичний курс та 210 – на практичний курс. Як пояснила "Українському радіо" ректорка Державного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова, "виглядає це як семестрова дисципліна".

"Якщо не помиляюся, це третій курс. В законі прописано, на якому це курсі. Виглядає це як семестрова дисципліна, не річна. Але мені здається, що в університетів буде можливість обирати. Тобто можна її більше розтягнути і зробити річною, а можна більш компактно викладати протягом семестру. Тут в університетів є академічна свобода", – зазначила вона.

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Проте, за словами ректорки, великим питанням для її університету є те, чи робити дисципліну обов'язковою, чи такою, що вивчається за вибором студента. Механіка дисциплін, що викладаються в університеті така, що є низка обов'язкових для вивчення дисциплін, які передбачає кожна освітня програма, а є і вибіркові.

"І якщо це обов'язкова дисципліна, то виходить, що дівчата тоді не будуть мати цього вибору. А якщо ми зробимо на вибір, то виходить, що хлопці можуть тоді обирати. Тобто це трохи новий механізм для нас, коли від статі залежить, чи є вона обов'язковою чи вибірковою. Але думаю, що Міністерством освіти і науки це буде врегульовано", – зазначила вона.

Заняття з БЗВП під час канікул

Практичні заняття з БЗВП будуть проводитися під час канікул, щоби не було конфлікту із основним розкладом навчання. Ректорка зауважила, що практика передбачає виїзди, і проводити їх за півтори години неможливо.

"Для "Авіаційного університету" і наших студентів це не є щось нове. У нас дуже багато студентів йдуть навчатися на військову кафедру, стаючи на виході офіцерами запасу і в них збори теж відбувалися завжди літом. Тому що практична частина військової підготовки – це виїзд кудись. Тобто ти зранку до вечора тренуєшся для того, щоби молоді люди відчули, які саме практичні навички їм будуть потрібні, якщо їх призвуть. Тобто дійсно їх підготувати до війни, дійсно дати їм зрозуміти, які там обставини максимально наближені до реальних. Тому, звичайно, робити це просто протягом півтори години, як одну із пар, неможливо", – пояснила вона.

За словами Семенової, потрібні такі виїзди, і зробити це можна тільки літом, "хоча зимою можна теж". Проте університету все одно доведеться скорочувати навчальні плани, оскільки БЗВП має бути в освітній програмі.

"Вона не поза освітнім процесом, вона в обов'язковому курсі. Тому щось із вибіркових дисциплін треба буде скорочувати, освітні плани коригувати. Я знаю, що Міносвіти найближчим часом планує зробити зустріч із керівниками всіх університетів для того, щоби пояснити цей механізм. Але ми точно не хочемо студентів ще більше навантажувати і точно будемо це в освітніх програмах враховувати", – констатувала ректорка.

Базова загальновійськова підготовка студентів: основне

Як розповіли у Міністерстві оборони України, БЗВП для студентів складатиметься з двох частин: 90 годин теорії у закладах освіти, а решта, 210 годин – практика у військових частинах і центрах. Теоретичну частину мають заслухати всі – і жінки, і чоловіки.

Водночас практичний курс обов’язковий лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки-студенти теж можуть пройти цей курс – за власним бажанням і після проходження медичного огляду.

Відомо, що під час курсу студенти вивчатимуть тактичну, розвідувальну та психологічну підготовку, основи військової дисципліни, домедичну допомогу та поводження зі зброєю.

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