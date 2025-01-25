Випускників вишів без БЗВП не братимуть на роботу у держоргани та прокуратуру

Крім того, відмова від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для відрахування із закладу освіти.

Студентів українських вищих навчальних закладів чоловічої статі зобов'яжуть проходити теоретичний і практичний курси БЗВП. Тих, хто не проходитиме підготовку, можуть відрахувати та не братимуть на роботу до органів влади та прокуратури, повідомляє Міноборони.

Зазначається, що БЗВП для студентів передбачає 300 академічних годин і викладатиметься на другому році навчання для студентів ВНЗ на основі повної загальної середньої освіти, для інших - на першому році навчання.

Програма розпочнеться з 1 вересня цього року. Вона складається з двох компонентів:

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теоретичний курс (90 академічних годин) проводитиметься безпосередньо у закладах освіти;

практичний курс (210 академічних годин) реалізовуватиметься у спеціальних навчальних центрах ЗСУ.

У Міноборони зазначили, що теоретичний курс викладатиметься для всіх студентів, а практичний - для чоловіків, придатних за станом здоров'я.

Жінки, які придатні за станом здоров’я, зможуть долучитися до практичних занять добровільно. Втім, їм необхідно буде стати на військовий облік у ТЦК та СП.

Відмова від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для відрахування із закладу освіти. Також проходження БЗВП буде необхідною умовою для першого працевлаштування на державну службу, в органи місцевого самоврядування та прокуратуру.

Базова загальновійськова підготовка для студентів - що повідомлялося

Нагадаємо, як писав УНІАН, із вересня 2025 року у вищих навчальних закладах розпочнеться базова загальновійськова підготовка. Вона передбачатиме 300 академічних годин і складатиметься з двох частин: 90 годин теорії в закладах освіти, а решта, 210 годин - практика у військових частинах і центрах.

Курс включатиме тактичну, розвідувальну та психологічну підготовку; основи військової дисципліни; домедичну допомогу; поводження зі зброєю.

Після проходження БЗВП студенти складуть військову присягу та отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність.

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