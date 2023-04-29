При цьому сам він переконує, що це було вперше, а зустріч була нібито дуже важлива для медицини міста.

Очільник Миколаївського пологового будинку №3 Олег Іщенко "розсікає" по ресторанах на автомобілі швидкої допомоги, переданому закладу як гуманітарна допомога.

Як повідомляє місцеве видання "НикВести", гуманітарну "швидку" побачили на паркінгу біля одного з ресторанів Миколаєва. Як виявилось, "швидкою" не за призначенням користувався директор пологового №3 Олег Іщенко. Будівлю закладу він покинув разом з головним лікарем міської лікарні №1, депутаткою Миколаївської міської ради від партії "Пропозиція" Марією Грачовою.

В коментарі виданню Іщенко підтвердив, що використав гуманітарну "швидку" в особистих цілях. Втім, він переконує, що це було вперше, оскільки йому дуже треба було провести "розмову з колегами, яка направлена на покращення якості медичного обслуговування в місті".

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"В мене, на жаль, не було другого способу, щоб приїхати на якомусь другому транспорті", - зазначив він.

При цьому Іщенко наголосив, що керівник закладу нібито може користуватися будь-якою машиною, якщо потрібно щось терміново зробити. Про що йшлося на "терміновій зустрічі у ресторані", топ-лікар не відповів.

"Слухайте, це я вже не можу вам сказати. Є якась частина, яку я вам не можу відповісти. Це особисте питання, розумієте... Ви журналіст і хочете мене погано виставити. Розумієте, в мене авторитет, а ви хочете показати, що я такий поганий, сів на транспорт і поспілкувався з іншим колегою щодо наших робочих справ", - сказав він

Іщенко нагадав, що його колектив під час активних бойових дій допомагав рятувати військових. Втім, він обурений, що тоді ЗМІ не висвітлювати цю діяльність.

Олег Іщенко також наголосив, що користувався каретою "швидкої" у робочий час та у "благих цілях", а на роботу він їздить велосипедом, тому й взяв машину.

"До 5 вечора в мене робочий час. У що сів, в тому й поїхав. Я на роботу їжджу на велосипеді, це знають всі у місті. Тому я не виправдовуюсь. Я просто чітко відповів, що це у благих цілях, повірте мені... Але якщо ми будемо висвітлювати, що директор сів і поїхав на машині… Люди різні, в залежності від того, як їх висвітлять", - резюмував він.

Автівка, на якій Іщенко приїхав у ресторан, була привезена з Європи у листопаді минулого року. Машина обладнана місцем для перевезення пацієнта та медичною апаратурою.

Розкрадання гуманітарної допомоги: останні новини

Нерідко в Україні фіксують випадки недобросовісного використання гуманітарки. Раніше Служба безпеки України викрила у Дніпрі волонтерів, які створили незаконну схему отримання і реалізації іноземної та вітчизняної гуманітарної допомоги на мільйони гривень.

Залучалися до благодійності і українські виробники - на них писали листи з проханням надати допомогу власною продукцією для потреб Збройних сил України та територіальної оборони.

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