Потураєв припустив, що нинішніх умов є можливість його відключення і така технічна можливість є.

Голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від СН Микита Потураєв заявив, що ресурсів для регулювання месенджера Telegram в Україні немає і не буде.

"І можливості немає і не буде, бо це не в нашій юрисдикції. Це стосується будь-яких соцмереж. Що буде, якщо ми ніяк не будемо звертати уваги на ці загрози – не буде України. Тому що ні про яку інформаційну гігієну ми говорити не можемо", - сказав він в інтерв'ю РБК-Україна

Він припустив, що за таких умов є можливість його відключення і така технічна можливість є.

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"Це проблема, яка буде дорого всім коштувати, і тим хто цим користується, в першу чергу. Всі заплатять свою ціну. Ціна буде високою, і дай боже, щоб у нас вистачило, чим розрахуватися за ці помилки. Бо це все помилки. Коли у тебе 80% населення користується немодерованою соцмережею, причому принципово немодерованою, керівництво якої не вступає в комунікацією з твоєю державою, по якій достатньо доказів, що вона залишається афілійованою з Росією, під впливом російських спецслужб, це велика помилка, яка, повторю, буде дорого коштувати. Я не бачу іншого варіанту, як не програти – не те, що інформаційну війну, а війну взагалі – окрім як написати достатньо простий законопроект, суть якому буде в тому, що або мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває", - додав Потураєв.

Розмови про блокування Telegram

Раніше голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що незмінна у своїй думці щодо необхідності регулювання роботи Telegram в Україні.

Вона прокоментувала нещодавнє блокування ботів українських розвідслужб. За її словами, зараз Україна працює з європейськими партнерами над внесенням мессенджера в перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції.

"В таких випадках блокування чи у разі порушень законодавства [вони] можуть бути оштрафовані. Як це відбувається з іншими компаніями, які в цьому переліку", - пояснила Герасим'юк.

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