Офіційні державні організації мають бути поза Telegram, каже голова Нацради.

Голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що незмінна у своїй думці щодо необхідності регулювання роботи Telegram в Україні.

В ефірі телемарафону вона прокоментувала ситуацію з блокуванням ботів українських розвідслужб. За її словами, зараз Україна працює з європейськими партнерами над внесенням мессенджера в перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції. "В таких випадках блокування чи у разі порушень законодавства [вони] можуть бути оштрафовані. Як це відбувається з іншими компаніями, які в цьому переліку", - пояснила Герасим'юк.

Вона каже, що Telegram є дуже зручною формою комунікації, однак офіційні особи та офіційні державні організації повинні бути поза ним. "Треба цю заборону негайно запроваджувати, на мій погляд", - підкреслила вона.

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Водночас Голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення каже, що питання дій українських розвідувальних органів в Telegram вирішувати тільки їм. "Я знаю, що це лише один з механізмів отримання інформації органами",- зазначила Герасим'юк.

За її словами, Україна намагається зробити все, щоб налагодити контакти з цифровими платформами. "Я думаю, поступово, треба все ж таки переводити офіційну комунікацію до інших месенджерів",- резюмувала вона

Блокування Telegram: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня Telegram відновив офіційні українські боти, які допомогають протидіяти російській агресії і напередодні були раптово заблоковані.

Нещодавно в коментарі УНІАН керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки Андрій Коваленко розповідав, що вони разом зі Службою безпеки напрацьовують законопроект проти поширення російської пропаганди у соціальних мережах, в тому числі в Telegram, YouTube і TikTok.

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