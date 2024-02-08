Передбачається можливість вилучати транспорт і в фізичних осіб-підприємців.

В законопроекті про мобілізацію містяться контроверсійні норми щодо можливості вилучення транспорту для потреб армії.

Про це повідомила народний депутат Юлія Клименко в ефірі телемарафону, коментуючи норми законопроекту про мобілізацію, які стосуються вилучення транспорту громадян та організацій на потреби ЗСУ.

Вона зазначила, що законопроект, який 7 лютого був підтриманий народними депутатами в першому читанні, змінює концепцію військо-транспортного обов’язку, робить його більш жорсткішим. "Якщо раніше мова йшла тільки про юридичні особи – підприємства, в яких вилучали транспорт, то тепер уже додалися фізичні особи –підприємці. Тепер в реєстр, який буде вести ЗСУ і ТЦК щодо транспортних засобів будуть передаватися дані не підприємствами і громадянами, а державними органами, зокрема, МВС. Ці транспортні засоби будуть на обліку і якщо вони будуть в реєстрі, то вони не зможуть бути проданими, закладеними, а також пересуватися між областями. Це дуже контроверсійні пропозиції", – наголосила Клименко. За її словами, це може паралізувати роботу фермерських господарств, особливо невеликих, де мало транспорту.

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Вона зазначила, що на даний момент існує постанова Кабміну про порядок вилучення транспорту на потреби армії, але вона "з якогось переляку є державною таємницею".

Клименко наголошує, що немає доцільності вилучати таку сільськогосподарську техніку, як, зокрема, комбайни, сівалки, бо вони в армії не потрібні. При цьому визнає, що екскаватори, які можуть рити траншеї, а також машини для перевезення вантажів потрібні Силам оборони. "Обмеження для пересування техніки по областях – це взагалі маразм, бо деякі сільськогосподарські підприємства мають землі в різних областях, то техніка не зможе переїхати", - зазначила вона. Клименко повідомила, що буде подавати поправки до законопроекту про мобілізацію, щоб не допустити підтримки норм, які не дадуть підприємцям нормально працювати, оскільки економічний фронт також важливий.

Транспортні засоби для потреб ЗСУ

В період воєнного стану діє практика автомобільної мобілізації. Визначені законодавством органи можуть задіяти транспорт громадян України для потреб армії.

В законопроекті про мобілізацію передбачено, що вилучення авто на потреби ЗСУ можливе трьома методами: примусове відчуження; вилучення; мобілізація.

При цьому, закон про вилучення автомобіля поширюється тільки на державні підприємства, а транспорт фізичних осіб підлягає або мобілізації, або примусовому відчуженню.

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