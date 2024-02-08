Також одне з питань стосується людей з інвалідністю.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що в законопроекті про мобілізацію переглядатимуться, зокрема питання підходу до аспірантів та блокування рахунків громадян.

У своєму Telegram-каналі він нагадав, що 7 лютого народні депутати проголосували в першому читанні за законопроект №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку.

"Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання", - написав він і навів перелік з трьох пунктів.

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Перший стосується людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядає. "Залишимо все в редакції чинного законодавства", - зауважив Арахамія.

Крім того, він повідомив: "Переглянемо ще раз підхід до аспірантів. Фінального рішення ще немає, будемо шукати компроміс. Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто би таке підтримував", - зауважив парламентар.

Арахамія додав, що це питання, які вже в роботі. "Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроекту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", - зазначив він.

Закон про мобілізацію - що потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України наприкінці січня передав до парламенту оновлену версію проекту законопроекту про мобілізацію. Попередню версію, яка була внесена наприкінці грудня, уряд відкликав через критику законопроекту в парламенті та суспільстві.

В оновленому законопроекті прописане звільнення від військової служби людей, які мають інвалідність будь-якої групи. Крім того, запропоновано знизити призовний вік до 25 років (зараз він становить 27 років), скасувати строкову службу та запровадити електронний кабінет військовозобов'язаного.

Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко зауважив, що законопроект змінився після першої редакції, але в ньому залишаються кілька позицій, які викликають дискусії. Йдеться про питання так званих електронних повісток; щодо тих, хто доглядає за особами з інвалідністю, а також є дискусії щодо аспірантів - в урядовому законопроекті передбачено, що аспіранти, які вчаться на умовах контракту, підлягатимуть призову під час мобілізації.

7 лютого Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію.

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