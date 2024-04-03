Зокрема, управління займатиметься розглядом звернень та скарг військовослужбовців.

В Україні створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Зазначається, що нове управління підпорядковується Міністру оборони. Воно відповідатиме за розгляд звернень та скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги, проведення перевірок та розслідування порушень прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

"Реалізація цієї ініціативи передбачає комплексний підхід до захисту прав воїнів та членів їхніх сімей, включаючи реагування на конкретні скарги, аналіз конкретних ситуацій, виїзд на місця порушень, проведення перевірок та подальші заходи з відновлення прав", – заявив Міністр оборони України Рустем Умєров.

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Основні порушення, які будуть перевірятися Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, включають:

забезпечення військовослужбовців,

право на відпустку,

недопущення зловживання правами командирів,

ненадання/недостатнє надання медичної допомоги,

соціальні гарантії,

порушення гендерної рівності.

"Я вдячний міністру оборони, що нині ми бачимо презентацію цього важливого проєкту. Це дієвий інструментарій для захищення прав діючих військових та військовозобовʼязаних. Це демонстрація того, що система може забезпечити право на справедливість", – додав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Захист військових: інші новини

Наприкінці березня 2024 року Верховна Рада України проголосувала за закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, підтримана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

Крім того, встановлено на рівні закону грошову виплату в розмірі 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі.

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