Фінляндія стала восьмою країною, яка підписала безпекову угоду з Україною.

Україна та Фінляндія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокової підтримки. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної з президентом Фінляндії Александром Стуббом заяви для ЗМІ сьогодні в Києві.

"Сьогодні ми підписали двосторонню безпекову угоду. Це комплексний, системний документ, який закріплює співпрацю на десять років у всіх принципово важливих сферах", - сказав Зеленський.

Також глава держави поінформував, що станом на зараз Україна отримала від Фінляндії 400 млн євро військової допомоги.

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"І це за цей рік. І ця сума суттєво зросте до кінця цього року", - зауважив глава держави.

Стубб, зі свого боку зазначив, що Фінляндія стала восьмою країною, яка підписала безпекову угоду з Україною.

"Майбутнє України - це один із пріоритетів нашої безпекової політики. Ви говорили за членство в НАТО. Якщо говорити щиро, наше членство в НАТО було б неможливим без агресивного нападу з боку РФ в Україну. Фінський народ тоді зрозумів, що так далі бути не може, треба приєднуватися до НАТО та чинити колективний опір", - наголосив президент Фінляндії.

Візит президента Фінляндії до України: що відомо

Відомо, що сьогодні, 3 квітня, до Києва вперше після обрання приїхав новий президент Фінляндії Александр Стубб.

Він також прокоментував ймовірну відправку фінських військових в Україну.

"Немає жодної причини для Фінляндії надсилати війська в Україну. Ми підтримуємо Україну усіма можливими способами в цей момент", - сказав він.

Стубб зауважив, що США та Європейський союз мають сфокусуватися на тому, що вони можуть реалістично зробити для України.

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