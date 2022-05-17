Локацію організатори оголосять за кілька годин до початку, щоб подію не могли завчасно скасувати силовики.

В окупованому Росією Сімферополі відбудеться мітинг на підтримку територіальної цілісності України та засудження війни. Подія запланована на 12:00 у середу, 18 травня.

Про це організатори заходу "Сімферополь – час додому!" повідомили у Facebook.

Місце проведення мітингу розсекретять за дві години до його початку – о 10:00. Це передбачили заздалегідь, щоб окупанти не встигли підготуватися та завадити проведенню.

"Вийти на мітинг – це заявити про право на свій дім. Це вшанувати жертв депортації кримських татар. Це згадати про загиблих на війні та засудити вторгнення Росії. Це підтримати територіальну цілісність України! До зустрічі! Світ побачить, що Крим – це Україна!" , – йдеться в повідомленні.

Активісти просять учасників мітингу мати жовті стрічки. Кримчан, які були змушені залишити свій дім, просять підтримати подію, натиснувши кнопку "Відвідаємо".

Очевидно, організатори невипадково обрали дату проведення мітингу. Щороку 18 травня відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Ця дата є річницею депортації кримськотатарського народу 1944 року. До анексії Криму щороку у цей день в Сімферополі проходили масштабні скорботні акції на згадку про загиблих.

Як повідомляв УНІАН, за роки анексії Росія перетворила Крим у велику військову базу. Саме з території півострова російські окупанти вторгалися на територію материкової України.

У США впевнені, що Збройні сили України вже відкинули російських загарбників від Києва та Харкова, а тому логічно припустити, що вони також зможуть звільнити окуповані Росією Крим та Донбас.

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