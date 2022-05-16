Сполучені Штати, за словами пані дипломата Крістіни Квін, готові нарощувати постачання зброї настільки, скільки буде потрібно.

Збройні сили України вже відкинули російських загарбників від Києва та Харкова, а тому логічно припустити, що вони також зможуть звільнити окуповані Росією Крим та Донбас.

Про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила в інтерв'ю "ЄП".

Сполучені Штати, за словами пані дипломата, завжди визнавали Крим та Донбас українськими. Вона запевнила, що у Вашингтоні зацікавлені у тому, щоб ЗСУ вигнали армію РФ з усіх окупованих територій і готові нарощувати постачання зброї допоки це буде потрібно.

"Ми хочемо, щоб Україна перемогла в цій війні! І ми щоденно працюємо над тим, щоб це сталося. США вже поставили в Україну більше зброї, ніж будь-яка інша держава, і ми продовжуватимемо це робити", – додала тимчасова повірена.

Підсумовуючи, пані дипломат зауважила, що якщо ЗСУ перейде у контрнаступ, рішення про те, як далеко відкидати російську армію, залежатиме тільки від України.

Як раніше писав УНІАН, 11 квітня у США схвалили рекордний пакет допомоги Україні на загальну суму близько 40 мільярдів доларів. Документ охоплює збільшення фінансування повноважень президента.

Тепер документ повинен затвердити Сенат Конгресу та підписати президент США Джо Байден. Очікується, що документ ухвалять цього тижня, попередньо в середу.

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