Теоретично, таке можливо, але за умови законодавчого введення електронних повісток.

Теоретично, ухилянтам можуть блокувати банківські картки та рахунки ФОП у разі узаконення електронних викликів до військкомату.

Про це в коментарі ТСН заявив адвокат Андрій Межирицький. За його словами, такий ризик відбудеться, якщо в законодавчу площину введуть так званий електронний реєстр військовозобов'язаних.

"Теоретично таке можливо, якщо це, електронні виклики, буде введено в законодавчу площину. Якщо людина не з’явиться за викликом, то нестиме адміністративну відповідальність. Тобто так само, як сьогодні людина отримала повістку в паперовому вигляді, розписалася і не з’явилася. Відповідальність – у вигляді штрафу. Відомості передаються до виконавчої служби. Далі, в разі його несплати, для порушника настають наслідки (обмеження низки прав – УНІАН) ", - зазначив адвокат.

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Електронний реєстр військовозобов'язаних

У жовтні в Україні запрацював онлайн-реєстр військовозобов'язаних чоловіків. У ньому міститимуться основні дані призовників, такі як місце проживання та роботи, адреса, номер телефону, сімейний стан, володіння транспортними засобами. Такий механізм спростить постановку чоловіків на військовий облік. Про розсилку електронних повісток поки не йдеться, але можливо таку функцію впровадять у майбутньому.

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