ТЦК зупинили авто для вручення повістки: чи законні такі дії

Представники ТЦК не мають права самостійно зупиняти приватні автомобілі, автобуси та маршрутки для вручення повісток.

Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) не мають права самостійно зупиняти автомобілі, автобуси чи маршрутки, щоб вручити повістку. Такі повноваження за наявності передбачених законом підстав має Національна поліція. Про це заявив полковник Запорізького ОТЦК Андрій Гуренко, пише Судово-юридична газета.

За словами Андрія Гуренка, військовослужбовці ТЦК не уповноважені самостійно зупиняти ані приватні автомобілі, ані громадський транспорт для вручення повісток.

Зупиняти транспортні засоби можуть працівники Національної поліції, якщо для цього є законні підстави.

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"Зупиняти транспортні засоби дозволено органам Національної поліції, якщо для цього є відповідна причина. Військовослужбовець не має права зупиняти транспортний засіб", – пояснив Гуренко.

Водночас законодавство не забороняє вручати повістки в громадських місцях або поза приміщеннями ТЦК, наголосив представник територіального центру комплектування.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, чоловіка, який навчався на денній формі в коледжі мобілізували через те, що в ТЦК поставили під сумнів його реальну залученість у навчальний процес. Після цього чоловік звернувся до суду, аби оскаржити це рішення.

25 липня 2026 року комісія при ТЦК скасувала відстрочку. Як пояснював відповідач у суді, під час перевірки виникли сумніви, чи справді чоловік навчається. Зокрема, він нібито не зміг відповісти на запитання про освітню програму, навчальний план та спеціальні дисципліни.

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