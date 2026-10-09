ТЦК мобілізував студента, бо він 'неправильно' відповів на питання: що вирішив суд

В ТЦК вирішили, що студент де-факто не вчиться, а тому, мовляв, не має права на відстрочку.

Чоловіка, який навчався на денній формі в коледжі мобілізували через те, що в ТЦК поставили під сумнів його реальну залученість у навчальний процес. Після цього чоловік звернувся до суду, аби оскаржити це рішення, повідомляє видання sud.ua.

Позивач здобував освіту за спеціальністю "Галузеве машинобудування" у Бердянському фаховому коледжі. Дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти підтверджували, що він продовжував навчання без порушення встановленої законом послідовності. Відомості про відстрочку також містилися у військово-обліковому документі в застосунку "Резерв+".

Однак 25 липня 2026 року комісія при ТЦК скасувала відстрочку. Як пояснював відповідач у суді, під час перевірки виникли сумніви, чи справді чоловік навчається. Зокрема, він нібито не зміг відповісти на запитання про освітню програму, навчальний план та спеціальні дисципліни.

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Того ж дня чоловік пройшов ВЛК, був визнаний придатним і мобілізований. Наступного дня його зарахували до списків особового складу військової частини.

Суд, розглянувши справу, дійшов висновку, що підстав для скасування відстрочки не було. У матеріалах справи відсутні докази того, що чоловік був відрахований, переведений на іншу форму навчання або іншим чином втратив статус здобувача освіти.

Суд зазначив, що ТЦК не має повноважень оцінювати успішність студента чи виконання ним навчального плану. "Такі питання відповідно до законів "Про освіту" та "Про вищу освіту" належать до компетенції навчального закладу", – йдеться у рішенні.

Суд також наголосив, що нездатність відповісти працівникам ТЦК на запитання про навчання сама по собі не є доказом втрати права на відстрочку. За висновком суду, її скасування можливе лише у разі втрати або зміни обставин, які стали підставою для її надання.

У підсумку суд визнав протиправним і скасував наказ ТЦК про мобілізацію чоловіка та направлення його до військової частини. Також було скасовано наказ командира про зарахування його до списків особового складу.

Крім того, військову частину зобов’язали прийняти рішення про звільнення чоловіка з військової служби та виключити його зі списків особового складу.

Мобілізація в Україні

Як писав УНІАН, працівники ТЦК не мають самостійних повноважень зупиняти автомобілі – це право належить лише поліції, СБУ, Нацгвардії та прикордонникам. Вони можуть бути присутні на блокпостах разом із правоохоронцями, перевіряти військово-облікові документи та вручати повістки.

Мобілізація "з машини" неможлива без проходження ВЛК та оформлення документів, тому такі дії вважаються незаконними. Якщо водія мобілізували, авто не можуть залишити на дорозі: його мають перепаркувати, передати ключі родичам або за потреби евакуювати на штрафмайданчик.

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