Наразі дані оновило близько трьох мільйонів громадян, але потреби ЗСУ для призову значно менші, зазначили в українському оборонному відомстві.

Триває мобілізація в Україні, і в Міністерстві оборони повідомили, чи мобілізують одразу усіх громадян, які вже оновили військово-облікові дані.

Про це розповів директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк. Зокрема, у нього запитали, чи дійсно не усіх мобілізують з-поміж тих, хто вчасно оновив дані.

"На сьогодні за інформацією, яка в нас вже є - оновили дані близько трьох мільйонів громадян України. Потреба Збройних сил для призову під час мобілізації значно менша. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу", - наголосив Андрусяк.

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За його словами, у контексті оновлення даних йдеться про справедливий підхід, аби усі громадяни перебували на військовому обліку. Завдяки оновленню даних держава плануватиме мобілізаційні процеси.

Важливі новини - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, раніше у Міністерстві оборони розповіли, чи автоматично усім випишуть штрафи за неоновлення військово-облікових даних. Повноваження про накладання штрафів мають виключно Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

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