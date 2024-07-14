Повноваження про накладання штрафів мають виключно ТЦК та СП, зазначили в українському оборонному відомстві.

Продовжується мобілізація в Україні, і у Міністерстві оборони розповіли, чи автоматично усім випишуть штрафи за неоновлення військово-облікових даних.

Про це розповів директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк. Зокрема, у нього запитали, чи всім автоматично будуть виписані штрафи за не своєчасне оновлення військово-облікових даних.

"Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладання штрафів за виявлені адміністративні правопорушення протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення", - сказав Андрусяк.

Відео дня

Також, у нього запитали, чи загрожує особі штраф у тому разі, якщо не оновлено особисті дані з поважних причин, наприклад, через лікарняний. "На сьогодні, законом передбачена обов'язкова вимога оновлення даних громадянами України протягом 60 діб. Можливості продовження цього терміну на період лікування чи інших певних обставин законодавством не передбачено. І в будь-якому випадку, після 17 липня стосовно тих громадян, які несвоєчасно оновили облікові дані, будуть відкриті адміністративні правопорушення", - наголосив Андрусяк.

Водночас, за його словами, громадяни зможуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи підтверджуючи документи, що дійсно вони це не могли зробити своєчасно. Крім того, у нього запитали, хто має повноваження виписувати штраф, і яким чином буде здійснюватися оповіщення щодо штрафів.

"Повноваження про накладання штрафів мають виключно Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки", - підкреслив Андрусяк. Він сказав, що факт виявлення правопорушення може здійснити технічний працівник ТЦК.

"За інформацією, яка є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який усі більше знають як систему "Оберіг", він може це побачити. Виявлення факту цього правопорушення він документально оформлює і передає керівнику ТЦК для складання протоколу", - сказав Андрусяк.

Разом з тим, у нього запитали, чи можуть оштрафувати людину, якщо вона оновила контактні дані, але не пройшла ВЛК. "Законом передбачено, що оновлення даних громадянами - це окремий вид військово обов'язку. Крім того, у статтю 21 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію додано ще один обов'язок громадян - це проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби", - сказав Андрусяк.

Він додав, що законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи.

Важливі новини України - сьогодні про це варто знати

Як повідомляв УНІАН, раніше юрист компанії "Столична правова група" Володимир Прядка пояснив, чи є у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки ресурси на масові штрафи для військовозобов'язаних за неоновлення військово-облікових даних.

Перш за все, потрібно зрозуміти, що основне завдання ТЦК та СП - відбір громадян для проходження військової служби.

Вас також можуть зацікавити новини: