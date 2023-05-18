Киянам та гостям міста рекомендують утриматись від відвідування пляжів, зокрема через відсутність там укриттів та сховищ.

Столична влада заявила, що у Києві не планують відкривати пляжний сезон. Через відсутність на пляжах укриттів та сховищ киянам та гостям міста рекомендують утриматись від їхнього відвідування.

Як повідомляє Київська міськдержадміністрація, відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, на тлі постійних атак ворога на столицю киянам і гостям міста наполегливо радять поки не відвідувати пляжі.

"На пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені. А під час повітряної тривоги слід неухильно дотримуватись вимог безпеки та перебувати в укриттях", - зазначив він.

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Пантелеєв також нагадав про чинну заборону на відвідування лісів, де здійснюють роботи з розмінування територій та виявляють вибухонебезпечні предмети.

Пяжний сезон 2023: що відомо

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч пляжний сезон в багатьох українських областях не запланований, зокрема через мінну небезпеку та загрозу ворожих обстрілів.

Українські військові неодноразово заявляли про неможливість відпочинку біля Чорного моря, однак у деяких містах з настанням тепла українці все ж вийшли на пляжі.

Зокрема, кілька днів тому в Одесі, незважаючи на потенційну небезпеку, величезна кількість людей прийшла на узбережжя позасмагати та навіть скупатися.

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