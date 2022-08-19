Заклади, в яких і поруч з якими немає укриттів, працюватимуть в онлайн-форматі.

У Києві для очного навчання дітей відкриють тільки ті школи, де облаштовані найпростіші укриття.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У столиці для очного навчання дітей відкриють тільки ті школи, де облаштовані найпростіші укриття. Заклади ж, в яких і поруч з якими немає укриттів, працюватимуть в онлайн-форматі", - повідомив він.

Кличко повідомив, що у понад 1 тисячі закладів освіти (школах та садках) міста здійснено моніторинг укриттів та приміщень щодо можливості їх використання як найпростіших укриттів та складено акти оцінки.

"На сьогодні обстежили 100% закладів освіти та склали акти оцінки 67% укриттів при закладах освіти", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що до початку освітнього процесу в очній формі навчання за показниками забезпеченості учасників освітнього процесу укриттями фонду захисних споруд цивільного захисту готово більше 40% шкіл.

Навчальний процес у школах з 1 вересня в умовах війни Росії проти України буде організовано за чотирма моделями, які уже розробили фахівці Міністерства освіти і науки.

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