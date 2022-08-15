Наголошується, що міністерство має стриманий оптимізм щодо початку освітнього процесу з 1 вересня.

Станом на сьогодні 41% шкіл та дитсадків відповідають вимогам безпечного освітнього процесу.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі інформаційного телемарафону.

"На сьогодні проведено понад 21 тисячу перевірок. Це майже 80% закладів загальної середньої та дошкільної освіти по Україні. Ми на сьогодні маємо готовність 41%. Якщо 5 липня ми мали лише 11%, то сьогодні ми маємо 41% об'єктів, які готові, і підписані акти щодо безпечного початку освітнього процесу", - сказав він.

За його словами, міністерство має стриманий оптимізм щодо початку освітнього процесу з 1 вересня.

Як повідомляв УНІАН, МОН рекомендувало керівникам навчальних закладів з 1 вересня розпочати освітній процес у школах очно.

21 липня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що школи розпочнуть навчальний процес з 1 вересня лише у разі наявності відповідним чином облаштованих укриттів для перебування там дітей під час повітряних тривог. Це мають бути підвали або напівпідвальні приміщення із захисним облаштуванням, світлом та туалетом.

Днями в Міністерстві освіти і науки України повідомили, що навчальний процес може бути в змішаному режимі.

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