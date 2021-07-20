За стрілка внесли заставу в сумі близько 200 тисяч гривень.

Чоловіка, який влаштував стрілянину під час святкування весілля під Одесою, відпустили з СІЗО.

Про це пише Думська з посиланням на обласну прокуратуру.

Раніше Кирилу Крамаренку було обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання в СІЗО. За чоловіка внесли заставу в сумі близько 200 тисяч гривень.

Водночас голова Діаспори чеченського народу в Одеській області Мусса Келоєв розповів журналістам, що з України хочуть депортувати десятки його співвітчизників.

Читайте такожНа випадок потопу: у київському метро помітили мішки з піском (фото, відео)"Створили якийсь список з 25 чеченців – гостей весілля, яких вони хочуть депортувати. А чому 25? Чому не 15 або 40?"- розповів він в ефірі Думской.TV.

Стрілянина на весіллі під Одесою

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в селі Фонтанка Одеської області чоловік, що пересувався на автомобілі, влаштував стрілянину з автоматичної зброї біля ТРЦ "Рів'єра". Інший чоловік на іншому автомобілі в цей час влаштував дрифт на дорозі.

Також очевидці повідомили про постріли з розташованого недалеко ресторану "Море", де "відзначають весілля чеченці". На місце виїхала поліція, був введений план "Перехоплення". В результаті затриманий влаштував стрілянину біля ТРЦ 22-річний Кирило Крамаренко.

Весілля було у 24 – річного Магомеда Закарієва - відомого спортсмена.

За даними директора департаменту комунікацій МВС України Артема Шевченка, на весіллі було кілька людей з російським громадянством, яких планують видворити з України.

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Автор: Людмила Жерновська