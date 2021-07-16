Кирило Крамаренко може вийти на свободу під заставу в 190 тис.грн.

Комінтернівський районний суд Одеської області взяв під варту чоловіка, який влаштував у людному місці стрілянину під час святкування весілля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, запобіжний захід зловмиснику обрано сьогодні вночі.

"Суд задовольнив клопотання прокуратури - обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання в СІЗО. Також в якості альтернативи визначено заставу – 190 тис. 320 грн", - поінформували в прес-службі.

Стрілянина на весіллі під Одесою

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в селі Фонтанка Одеської області чоловік, що пересувався на автомобілі, влаштував стрілянину з автоматичної зброї біля ТРЦ "Рів'єра". Інший чоловік на іншому автомобілі в цей час влаштував дрифт на дорозі.

Також очевидці повідомили про постріли з розташованого недалеко ресторану "Море", де "відзначають весілля чеченці". На місце виїхала поліція, був введений план "Перехоплення". В результаті затриманий влаштував стрілянину біля ТРЦ 22-річний Кирило Крамаренко.

Відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Весілля було у 24 – річного Магомеда Закарієва-відомого спортсмена.

За даними директора департаменту комунікацій МВС України Артема Шевченка, на весіллі було кілька людей з російським громадянством, яких планують видворити з України.

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Автор: Лариса Козова