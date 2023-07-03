Чиновниця зазначила, що кожен може евакуюватися з улюбленцем.

Віце-прем'єр-міністр та глава Мінреінтеграції Ірина Верещук відреагувала на кричущий випадок, коли чоловікові довелося йти пішки з Херсонської області з собакою. Вона запевнила, що кожен охочий може евакуюватися.

"Коли ми організовуємо евакуацію, люди їдуть зі своїми тваринами. Ми знаємо, що часто це їх тримає в місці бойових дій. Були прийняті рішення, щоб допомагати людям і в вагони теж допускати з тваринами", - заявила чиновниця в ефірі телемарафону.

За її словами, інцидент з чоловіком і його улюбленцем прикрий й вона здивована, що за три дні йому ніхто не допоміг. Верещук запевнила, що влада працює над тим, щоб таких випадків більше не було.

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"У цьому випадку, коли ми говоримо про кількість місць, кількість транспортних засобів – їх достатньо. Нам допомагають волонтери, допомагають міжнародні організації. У Херсонській області немає проблем, щоб евакуюватися", - підсумувала чиновниця.

Чоловік йшов пішки до Одеси з собакою - що відомо

Житель Херсона постраждав через підрив Каховської ГЕС, а його сім'я загинула від російської ракети. Він сам йшов пішки до Одеси, прихопивши тільки вівчарку.

Чоловіка з твариною не пустили в евакуаційні автобуси, бо у собаки не було намордника. За словами власника пса, він не просив нікого про допомогу, бо не мав на це моральних сил.

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