До теракту, через який затопило будинок, молодий чоловік втратив дружину та донечку - їх вбила російська ракета.

Мешканець Херсона, котрий постраждав через підрив Каховської ГЕС і родина якого загинула від російської ракети, сам дійшов до Одеси, прихопивши тільки вівчарку. Про хлопця розповіла керівник громадської організації "Закон природи" Яна Титаренко, яка була дуже вражена цією історією.

За її словами, волонтери, які допомагають переселенцям, звернулися до неї та попросили корм та намордник для собаки - німецької вівчарки з Херсона.

Титаренко передала все необхідне, а потім дізналася від колег, що до Одеси цей пес разом з господарем прибули пішки. Це сталося тому, що до евакуаційних автобусів їх не пустили через відсутність у собаки намордника.

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Волонтери пояснили, що власник тварини не просив нікого допомогти, бо не мав на це моральних сил. "Його дружину та 5-річну доньку вбило ракетою, яка прилетіла в будинок, але з будинку він не їхав навіть через руйнацію. Він поїхав лише тоді, коли піднялася вода, і громадяни РФ остаточно зруйнували місце, де він колись був щасливий. Не сівши в автобус, він просто пішов.....Він йшов три дні, маючи лише 300 грн на корм для собаки і воду", - розповіла Титаренко.

За її даними, наразі волонтери знайшли чоловіку квартиру, почали відновлювати документи та повністю закрили базові потреби його та тварини. Наразі херсонець та його вівчарка поступово приходять до тями. Як зазначає Титаренко, вони багато сплять.

Титаренко наголошує, що її вразила ця історія відданості та любові, зокрема, як людина відмовилася евакуюватися без свого чотирилапого друга. Наразі собака все, що у цій людини залишилося.

Теракт на Каховській ГЕС - головне

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, через що сталася штучна повінь. Бурхливий брудний потік затопив десятки населених пунктів на правому та лівому берегах Дніпра.

Кількість загиблих людей, тварин та птахів ще доведеться встановлювати.

Наразі відомо, що житло втратило багато місцевих жителів, в тому числі – Херсона, який постійно обстрілюють загарбники.

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