Окупаційна влада Криму дійсно будує фортифікаційні споруди по всьому периметру північного Криму.

Після деокупації частини Херсонщини мешканці окупованого Криму та, зокрема, росіяни усвідомили, що півострів буде так само звільнено.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, окупаційна влада в Криму дійсно будує на півострові фортифікаційні споруди. Риторика росіян в Криму змінилась за кілька місяців.

Відео дня

"Якщо ще влітку вони говорили, що Крим є неприступною фортецею, що ніхто не наважиться наблизитись до нього, а тим більше атакувати, то тепер вони говорять, що по всьому периметру північного Криму проводяться фортифікаційні роботи", - сказав він.

Чубаров вважає, що звільнення Херсона дало окупантам в Криму усвідомлення, що півострів буде українським.

"Це говорить про те, що звільнення Збройними силами України Херсона та інших населених пунктів внесли в голову людей, які живуть в тимчасово окупованому Криму, і в першу чергу російських окупантів, усвідомлення того, що Крим буде звільнено", - додав політик.

Деокупація Криму

8 жовтня президент України Володимир Зеленський закликав російських загарбників тікати з Автономної Республіки Крим або здаватися в український полон.

Він наголосив, що після повернення Криму Україні півострів потребуватиме безпекового, політичного, юридичного, економічного досвіду країн Європейського Союзу.

Довідка УНІАН. 11 листопада українські військові зайшли до Херсона, який перебував під окупацією з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.

За даними ОК "Південь", з 7 по 13 листопада на правому березі Дніпра було деокуповано 179 населених пунктів, зокрема Херсон та Снігурівку Миколаївської області. На звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

Вас також можуть зацікавити новини: