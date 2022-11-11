Містяни розпалили вогнище і співають українські пісні.

Мешканці Херсона, який був окупований росіянами з першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну, святкують звільнення від ворога попри відсутність у місті води та світла.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук опублікував відео, на яких можна побачити, як містяни співають "Ой у лузі червона калина" і скандують "ЗСУ!" у світлі ліхтариків, автомобільних фар та вогнища.

Нагадаємо, наразі в місті немає ані води, ані світла. Російські окупанти підірвали котельні, об’єкт обленерго та телецентр, залишаючи місто.

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Ситуація в Херсоні

Як писав УНІАН, впродовж останніх днів на південному напрямку значно просувалися Сили оборони півдня. Відомо про десятки звільнених за останні дні населених пунктів в Херсонській області та на межі Херсонщини і Миколаївщини.

В п’ятницю, 11 листопада, в соціальних мережах почали з’являтися кадри, на яких можна було побачити херсонців з прапорами України та військових ЗСУ на вулицях міста, яке було окуповане з першого тижня повномасштабного вторгнення росіян до України.

Зрештою українська розвідка повідомила, що Херсон повертається під контроль України, в місто заходять частини ЗСУ, а шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.

Там звернулися до покинутих командуванням росіян і наголосили, що втекти їм не вдасться. Росіян закликали здаватися в полон.

Перед цим стало відомо, що російські загарбники тікають з лівого берега Дніпра на правий, грабуючи населені пункти, які залишають, та руйнуючи їхню інфраструктуру.

При цьому з’являлися повідомлення, що військове командування рекомендувало росіянам тікати самотужки, перевдягнувшись в цивільний одяг.

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