Щоправда наразі жодних конкретних анонсів щодо цього ще немає.

Процесс цифрової трансформації України, розпочатий 5 років тому, триває. Сьогодні презентовано освітній застосунок "Мрія". А в майбутньому з'явиться можливість проводити навіть вибори в режимі онлайн. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час поїздки до Запоріжжя.

Як відзначив глава держави, бажання зробити Україну цифровою державою було у нього ще до президенства.

"Я впевнений, що будь-яка боротьба з бюрократією, з корупцією, з будь-чим - вона зупиниться як тільки усе буде цифровізовано. Просто все це зупиниться. Не боротьба зупинеться, а не буде сенсу, тому що усе буде абсолютно прозоро. Я вважаю, що у України єдиний шанс все побороти, усі ці виклики - повністю цифровізуватися", - сказав Зеленський.

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Президент нагадав, що спочатку було запущено у роботу застосунок "Дія".

"Є механізми, які я дужу хочу, щоби ми зробили. Ми прийдемо... до можливості людей говорити з президентом, урядом і з місцевою владою завдяки цифровізації. Так само митниця. Багато речей. І до тих пір, коли ми зможемо обирати собі лідерів онлайн максимально швидко, тобто - цифрові вибори. Ми все одно прийдемо до цього", - наголосив Зеленський.

Проблема виборів під час війни

Як писав УНІАН, через повномасштабне російське вторгнення Україна пропустила чергові вибори до Верховної Ради, які мали відбутися восени 2023 року, а також вибори президента, які мали би відбутися навесні 2024 року. Усе через заборону на вибори під час війни, прописану у законодавстві, а також через небезпеку виборчого процесу в умовах активних бойових дій.

Однак у липні президент Володимир Зеленський допустив проведення виборів навіть в умовах війни, якщо мир в Україні не настане в осяжній перспективі.

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