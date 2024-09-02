За допомогою застосунку стане легше та ефективніше керувати всім процесом навчання.

Президент України Володимир Зеленський презентував новий освітній застосунок для дітей, батьків і вчителів "Мрія". Як повідомляє пресслужба глави держави, презентація застосунку відбулася у Запоріжжі під час участі Зеленського і прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа у регіональному освітньому форумі "Створюємо майбутнє разом".

"Торік ми анонсували розробку застосунку, який зможе реально модернізувати нашу українську шкільну освіту. Який зможе дати дітям максимум позитиву від навчання у школі. Який зможе дати батькам максимум розуміння того, що відбувається у школі. І який зможе дати вчителю максимум свободи будувати навчання, і будувати його ефективно", – сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні перші 40 шкіл приєдналися до "Мрії", і вже є 100 тисяч користувачів.

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Зокрема, застосунок "Мрія" – це окремий застосунок для дітей, батьків і вчителів та вебпортал для педагогів і адміністрації школи.

"Тобто смартфон дасть змогу легше та ефективніше керувати всім процесом навчання. Вебпортал дасть змогу прибрати всю бюрократію і планувати й керувати навчальним процесом швидше та без нікому непотрібних паперів", – відзначив Зеленський.

Пресслужба президента уточнює, що у застосунку школярі отримають ID-картку, зможуть виконувати навчальні завдання, якісніше планувати свій день, знаходити й переглядати освітній контент. Батьки матимуть змогу бачити, як дитина вчиться. Учителі зможуть формувати навчальні плани та розклад, заповнювати журнали, визначатись із домашнім завданням, додатковими матеріалами, ставити оцінки та позначати відвідування.

Україна впроваджує "Уроки щастя"

Як повідомляв УНІАН, раніше перша леді України Олена Зеленська анонсувала, що вже з вересня в українських школах запустять аналог американського курсу із соціально-емоційного навчання "Well-Being".

Він матиме назву "Уроки щастя". Курс створено в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?". "Чому саме щастя? Бо курс розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя.

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