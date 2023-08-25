Данілов стверджує, що в Україні жодного дня мобілізація не припинялася.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що попри заклик військового командування до президента України дозволити мобілізовувати більше людей на війну, змін до мобілізації не відбудеться.

Як повідомляє "Українське Радіо", він не заперечує, що додатковий призов може відбутися, але відповідно до затверджених 24 лютого 2022 року норм.

"Змін до мобілізації не треба очікувати. Наша мобілізація почалася 24 лютого 2022 року. В перший день початку військової агресії були прийняті всі відповідні рішення Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України, було проведено засідання РНБО, потім Верховна Рада проголосувала всі відповідні нормативно-правові акти, зокрема, що стосуються мобілізації", - сказав він.

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Данілов стверджує, що в Україні жодного дня мобілізація не припинялася.

"Але вона відбувається з урахуванням необхідності хлопців і дівчат, яких треба призвати для виконання тих чи інших завдань, ми спокійно робимо цю справу. Вже відпрацьовано не перший етап мобілізації, ґвалту не треба підіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є", - пояснив чиновник.

Секретар РНБО припустив, що додатковий призов може бути.

"Так, військові звертаються, і буде, скоріше за все, додатковий призов, але це не значить, що це буде виходити за ті межи, які ми затвердили ще 24 лютого 2022 року. Мобілізація відбувається спокійно і ті обсяги, які потрібні для наших Збройних Сил, ніколи не перетинали ту позначку. Більш того, ми жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували. Військові бережуть наших військовослужбовців і вони призивають рівно стільки, скільки їм потрібно для виконання завдань", - додав він.

Мобілізація в Україні - деталі

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи планує запроваджувати зміни у процесі мобілізації українців, зокрема, щодо збільшення кількості мобілізованих.

На брифінгу за підсумками третього саміту Кримської платформи глава держави заявив наступне: "Скажу відверто: військові до мене із цим звернулися. Щоб дати можливість більше мобілізовувати".

За його словами, наразі важливим є питання про органи, які здійснюють мобілізацію, та про те, яким чином вони це роблять. Відтак, на думку Зеленського, першочерговим є питання "наведення порядку" у військкоматах та військово-лікарських комісіях.

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