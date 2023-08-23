Глава держави повідомив, що військові закликали його надати можливість для розширення мобілізації.

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи планує запроваджувати зміни у процесі мобілізації українців, зокрема, щодо збільшення кількості мобілізованих.

На брифінгу за підсумками третього саміту Кримської платформи глава держави заявив наступне: "Скажу відверто: військові до мене із цим звернулися. Щоб дати можливість більше мобілізовувати".

За його словами, наразі важливим є питання про органи, які здійснюють мобілізацію, та про те, яким чином вони це роблять. Відтак, на думку Зеленського, першочерговим є питання "наведення порядку" у військкоматах та військово-лікарських комісіях.

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"Треба якомога швидше прискорити процес, навести порядок, а потім вже починати розмову про те, щоб щось збільшувати, як це робити, ким і чим", - сказав президент.

Воєнний стан в Україні

17 серпня Зеленський підписав ухвалені напередодні Верховною Радою закони про подовження в Україні дії воєнного стану, а також про продовження терміну проведення загальної мобілізації. Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року.

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