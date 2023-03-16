Чиновник зазначив, що тюремні терміни у організаторів цього злочинного заходу ще попереду.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував річницю кримського "референдуму" й жорстко пригрозив зрадникам, які доклали руку до проведення цього злочинного заходу.

Як зазначив чиновник у своєму Twitter, за дев'ять років дехто з організаторів міг би вже вийти з-за ґрат, однак - тюремні терміни ще чекають їх попереду.

"Деякі з тих, хто дев'ять років тому організовували і проводили фейк-референдум в Криму, могли б вже вийти з-за ґрат. Звичайно, за умови зразкової поведінки. А тепер - все це лише чекає їх попереду. Батьківщина ж пам'ятає", - написав він.

Незаконний "референдум" у Криму

Як відомо, дев'ять років тому, 16 березня 2014 року, в Криму і Севастополі було проведено так званий "референдум" про статус півострова. За його нібито результатами, Росія незаконно анексувала Крим.

У його проведенні брали участь російські військові, відбувалося затримання і викрадення проукраїнських активістів. При цьому спочатку російська влада заперечувала участь військових РФ у цих подіях на півострові.

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