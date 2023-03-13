Опір України дає Заходу час, щоб створити систему протидії автократичним режимам.

Росії знадобиться кілька десятиліть на те, щоб відновити свій військовий потенціал після війни з Україною. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.

"Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу. Спротив України дає Заходу час для глобального переосмислення і перебудови всієї системи стримування і протидії автократичним режимам", – заявив Данілов.

Російські втрати в Україні

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 13 березня 2023 року серед особового складу орієнтовно склали майже 160 тис.осіб. При цьому агресор втратив близько 3,5 тис.танків, 6,8 тис. бойових броньованих машин, 2,5 тис. артилерійських систем і безліч іншої техніки.

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На тлі величезних втрат російська армія перейшла на використання застарілих моделей бойової техніки. Зокрема окупанти почали використовувати 60-річні танки Т-62.

Також російська оборонка почала виготовляти жахливі гібриди з несумісних видів озброєнь. Наприклад, на легкі бронетранспортери почали встановлювати корабельні зенітні гармати.

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