Пріоритет зараз - боронити країну, зазначив очільник Міноборони.

Розробка законопроєкту про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби триває, але захист країн - це пріоритет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав міністр оборони України Рустем Умєров.

Таким чином, міністр відповів на питання, на якому етапі наразі триває розроблення законопроєкту про ротацію і демобілізацію.

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Чиновник сказав, що триває робота у цьому річищі, "працювали нещодавно разом з головнокомандувачем, з начальником Генерального штабу у Верховній Раді України":

"Пріоритетом є зараз боронити країну, бо дивимося, що ворог збільшує кількість особового складу".

У центрі уваги демобілізація - новини, які вже повідомлялися

Як писав УНІАН, раніше секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко сказав, що Міністерство оборони України планує завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня.

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