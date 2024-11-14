Наразі невідомо, які механізми звільнення військовослужбовців зі служби запропонує міністерство.

Міністерство оборони України планує завершити роботу над законопроектом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня. Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко, пише "Українська правда".

"Комітет звертався до Міністерства оборони з офіційним запитом щодо напрацювання законопроекту про визначення порядку та умов звільнення зі служби деяких категорій військових під час воєнного стану. Днями надійшла відповідь, в якій ідеться, що відповідно до плану МОУ проект буде готовий у визначений парламентом терміном - до 18 грудня 2024 року", - сказав депутат.

Водночас, за його словами, наразі невідомо, які механізми звільнення військовослужбовців зі служби запропонує МОУ.

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Демобілізація в Україні - що повідомлялося раніше

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Федір Веніславський, народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки заявив, що у нинішніх умовах вимагати внесення законопроекту про демобілізацію зі встановленням термінів служби в армії - це ще один крок до втрати державності.

За його словами, кількість російських військових, які сьогодні воюють на території України, щомісяця збільшується "на десятки тисяч".

Веніславський нагадав, що, ухвалюючи закон про мобілізацію у квітні, Верховна Рада рекомендувала уряду розробити і внести на розгляд законопроект про демобілізацію зі встановленими чіткими термінами служби. Однак, його досі немає.

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