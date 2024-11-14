Міністерство оборони України планує завершити роботу над законопроектом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня. Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко, пише "Українська правда".
"Комітет звертався до Міністерства оборони з офіційним запитом щодо напрацювання законопроекту про визначення порядку та умов звільнення зі служби деяких категорій військових під час воєнного стану. Днями надійшла відповідь, в якій ідеться, що відповідно до плану МОУ проект буде готовий у визначений парламентом терміном - до 18 грудня 2024 року", - сказав депутат.
Водночас, за його словами, наразі невідомо, які механізми звільнення військовослужбовців зі служби запропонує МОУ.
Демобілізація в Україні - що повідомлялося раніше
Як повідомляв УНІАН, у жовтні Федір Веніславський, народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки заявив, що у нинішніх умовах вимагати внесення законопроекту про демобілізацію зі встановленням термінів служби в армії - це ще один крок до втрати державності.
За його словами, кількість російських військових, які сьогодні воюють на території України, щомісяця збільшується "на десятки тисяч".
Веніславський нагадав, що, ухвалюючи закон про мобілізацію у квітні, Верховна Рада рекомендувала уряду розробити і внести на розгляд законопроект про демобілізацію зі встановленими чіткими термінами служби. Однак, його досі немає.