Раніше Генштаб не підтримав підготовлений Міноборони проєкт закону, але є два альтернативних варіанти.

У Міністерстві оборони України просять Комітет Верховної Ради просить питань нацбезпеки, оборони і розвідки відтермінувати підготовку законопроєкту про демобілізації військовослужбовців до 18 березня 2025 року.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в парламентському комітеті та лист міністра оборони Рустема Умєрова до комітету, який опинився в розпорядженні видання. У згаданому листі сказано, що в напрацьованому оборонним відомстві проєкті закону передбачено, зокрема, встановлення нових норм щодо звільнення зі служби та ротації військовослужбовців, які тривалий час виконують завдання в районах ведення бойових дій.

Цей документ направили на погодження до Генштабу ЗСУ та Адміністрації Держспецслужби транспорту. У Генштабі проєкт закону не підтримали. Рішення було аргументоване тим, що внесення законопроєкту на розгляд парламенту "можливе лише за умови накопичення на військовому обліку в ТЦК та СП достатньої кількості військово-навченого ресурсу та залучення громадян на службу до ЗСУ в задовільних обсягах".

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"За інформацією, наданою Генеральним штабом, у разі реалізації проєкту цього закону орієнтовна чисельність військовослужбовців, які матимуть право на звільнення, буде складати 108 тисяч осіб (з них 14 тисяч офіцерів), що у разі їх одночасного звільнення призведе до суттєвого зниження укомплектованості особовим складом бойових підрозділів", – сказано в листі Умєрова.

При цьому наголошується, що в Міноборони опрацювали дві альтернативи цьому законопроєкту. Серед іншого, пропонується забезпечити українським захисникам, які під час воєнного стану безперервно служили впродовж 36 місяців та протягом цього періоду брали участь у бойових діях, перебуваючи в районах їх виконання не менше 18 місяців, направлення на реабілітацію до двох місяців. Після її проведення передбачається надання додаткової одноразової відпустки строком 30 днів зі збереженням щомісячного грошового забезпечення.

Також альтернативними варіантами пропонується надання додаткової одноразової відпустки строком 90 днів зі збереженням щомісячного грошового забезпечення. А командирів пропонують зобов’язати командирів проводити ротації воїнів, які брали безпосередню участь у бойових діях протягом 90 днів.

"Зазначені альтернативні законопроєкти потребують детального обговорення та прийняття відповідного рішення на рівні керівництва держави. З огляду на викладене, просимо відтермінувати строки виконання завдання, визначеного підпунктом 1.40 Плану 3633-ІХ (йдеться про напрацювання законопроєкту щодо умов демобілізації – УП), до 18 березня 2025 року", – мовиться в листі.

Демобілізація військових

Командир батальйону "Свобода" Бригади наступу "Рубіж" Національної гвардії України Петро Кузик виступає за демобілізацію принаймні деяких категорій бійців. Він наголосив, що підрозділи, які воюють на лінії зіткнення, мають право на відпочинок.

Водночас колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий акцентує, що для ухвалення закону про демобілізацію спочатку потрібно забезпечити Збройні сили України резервами. Прийняти тільки граничний термін служби – "це самогубство", вважає він.

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