Міноборони: Провести демобілізацію практично неможливо, але проєкт закону готовий

Проєкт закону розроблено, але резервів для проведення демобілізації немає.

Проєкт закону про демобілізацію розроблено, але її провести на сьогодні практично неможливо.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

"Проєкт закону практично розроблений і готовий до виходу і передачі до Верховної Ради через Кабінет Міністрів", – сказав він з приводу законопроєкту про демобілізацію.

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При цьому зазначив, що саму демобілізацію провести на сьогодні неможливо через нехватку резервів.

"Поки ми не підготуємо резерви військовослужбовців для заміни тих, хто воює зараз на лінії бойового зіткнення, це зробити практично неможливо, бо це приведе до втрати держави", – наголоссив Гаврилюк.

Демобілізація військових - що потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко зазначав, що Міністерство оборони України планує завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня.

Народний депутат України, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко зазначає, що хлопці, котрі вже кілька років воюють на фронті втомилилися, вони потребують ротації, демобілізації. Він додав, що уряду вже надано доручення розробити і подати на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт.

При цьому зазначив, що ніхто не знає коли завершиться активна фаза військових дій, бо хтось каже, що в середині наступного року, а хтось, що до кінця 2026 році. Він наголосив, що зараз не можливо прогнозувати коли може бути ухвалено закон про демобілізацію.

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