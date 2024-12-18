В Україні можливо встановити чіткі терміни служби за умови посилення мобілізаційних процесів. Таку думку в ефірі "Radio NV" висловив ексзаступник командира взводу батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.
"Армія не проти граничного терміну служби за умови, що буде гарантована мобілізація нових людей. А просто відпустити людей, які зараз воюють, коли ми не забезпечуємо їм заміну - це самогубство. Тому ці речі можуть йти виключно у зв'язці. Нам потрібен жорсткий мобілізаційний закон. І тоді можна одночасно ухвалювати граничний термін служби", - сказав Дикий.
Він додав, що посиленням мобілізаційного закону може стати криміналізація ухилення від мобілізації.
"Зараз пересічний військовозобов'язаний українець стоїть перед дуже кривим вибором. Або одягнути форму назавжди. Провоюєш рік - тобі пощастило. Провоюєш 10 - не пощастило. Або заплатити грошовий штраф. Замість цього вибір має бути простий - ти маєш віддати, наприклад, 4 років свого життя заради того, щоб країна продовжила існувати. Але в тебе є вибір - віддаєш 4 роки у формі, повертаєшся героєм. Або рівно ті ж 4 роки віддаєш на зоні як безкоштовна робоча сила. Такий вибір зробити значно простіше", - пояснив експерт.
Крім того, він відзначив, що в разі ухвалення закону про демобілізацію не всі військовослужбовці підуть з армії. За його словами, частина бійців продовжать брати участь у російсько-українській війні:
"Люди хочуть мати право вибору, вони не хочуть бути рабами. Наприклад, на рік, чи на пів року продовжувати ще контракт, чи не продовжувати. Багато хто залишиться воювати. У багатьох сильна мотивація - це захистити країну та нищити орків. Вона з 2022 року нікуди не поділася".
Демобілізація в Україні: важливі новини
Раніше міністр оборони України Рустем Умєров розповів деталі підготовки до демобілізації . За його словами, робота над її запровадженням в Україні триває. Водночас, як сказав глава оборонного відомства, нині пріоритетом є "боронити країну".
Тим часом у ВР поки що не беруться прогнозувати, коли ухвалять закон про демобілізацію. Нардеп Олександр Федієнко розповів, що уряду вже надано доручення розробити і подати на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт.
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