Уперше за багато років записати дитину в садок перестало бути проблемою, стверджує Анастасія Коновалова.

В Україні зараз 881 тисяча дітей віком від 1 до 6 років, а у 2027-му дітей цього віку поменшає до 570 тис. Причому дитсадки станом на сьогодні вже недозаповнені, повідомила заступниця міністра освіти та науки Анастасія Коновалова в інтерв’ю виданню LB.ua.

За словами посадовиці, із 750 тис. дітей, які зараз отримують дошкільну освіту, 168 тис. роблять це у змішаному або онлайновому форматі, тобто фактично більшість цих дітей не відвідують дитсадок. Хоча, додає вона, "дуже важливо, щоб ця послуга існувала бодай у такому форматі".

Коновалова розповіла, що черги у дитсадок зберігаються нині хіба що в Києві, та й то в окремі заклади. За межами ж Києва "садочки вже сьогодні недозаповнені".

Відео дня

"У Києві ще зберігається черга в конкретні заклади. Але якщо вам усе одно і ви готові дитину, приміром, везти, то сьогодні подасте заяву, а завтра підете в садок, навіть якщо не належите до пільгових категорій. І насправді така ситуація в Києві, напевно, вперше за історію", - наголосила заступниця міністра.

Вона не заперечує, що допомогла київська програма "Гроші ходять за дитиною" - грошова компенсація від держави батькам на оплату перебування дитини в приватному садочку. Адже завдяки їй, каже, послуга стала доступнішою для батьків у приватному секторі.

Як розповіла Коновалова, кількість дітей дошкільного віку зменшується не перший рік, "але такої катастрофи в нас ніколи не було".

"Зараз у садочки пішли діти, які народжувались під час пандемії COVID-19 і повномасштабної війни. А народжували в цей період такі завзяті родини. І слава Богу, що вони в нас є. Але оця демографічна прірва вимагає від системи великої гнучкості, щоб ми змогли зберегти сервіс і мережу".

Вона додала, що "раніше цієї гнучкості не було, і от саме її має додати реформа дошкільної освіти й Закон "Про дошкільну освіту", який набув чинності з 1 січня 2025 року".

Демографічна проблема в Україні: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, число померлих в Україні перевищило кількість народжених у 2,8 раза, свідчить звіт про результати роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану Міністерство юстиції. У 2024 році зареєстрували 495 090 смертей, тоді як кількість зареєстрованих народжень становила лише 176 679.

Також зазначалося, що Україна втратила мільйони жінок, а згодом може втрати і їхніх чоловіків. Директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова розповіла, що демографічна криза в Україні посилиться після закінчення війни та відкриття кордонів, якщо держава не придумає, як не допустити виїзду сотень тисяч чи навіть мільйонів чоловіків до своїх дружин, які вже перебувають в Європі.

Британське видання The Times писало, що Україна має значно гіршу проблему, ніж брак зброї. Зазначалося, що в більш ширшому вимірі країні найбільше потрібні люди, а точніше нові покоління громадян, щоб подолати демографічну катастрофу. Адже в умовах війни смертність в Україні втричі перевищує народжуваність, демонструючи, ймовірно, найгіршу демографічну динаміку у світі.

Вас також можуть зацікавити новини: