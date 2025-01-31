'‎Це катастрофа'‎: наскільки число померлих в Україні перевищило кількість народжених

У порівнянні з 2023-м кількість народжених у минулому році скоротилася на більш ніж десять тисяч.

Число померлих в нашій країні у 2024-му перевищило кількість народжених у 2,8 рази. Про це свідчить звіт про результати роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану Міністерство юстиції.

Згідно з представленими даними, у 2024 році зареєстровали 495 090 смертей, тоді як кількість зареєстрованих народжень склала лише 176 679. Таким чином, у порівнянні з 2023-м кількість народжених скоротилась більш ніж на десять тисяч (у 2023 році в Україні з'явилося 187 тисяч дітей).

Загалом народжень в Україні стало значно менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Так, у 2021 році народилося більше 270 тисяч немовлят.

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Найбільше маленьких українців у 2024-му народилося у Києві (19 706), а найменше – на Херсонщині (434). Також Херсонська область знаходиться в числі "‎лідерів"‎, якщо казати про співвідношення кількості померлих до кількості народжених – кількість померлих на Херсонщині склала 4 776 осіб.

Вкрай складною залишається ситуація у Донецькій області, де співвідношення склало 1 177 народжених на 9 973 померлих. Відносно "непоганою" є ситуація у Рівненській, Закарпатській та Волинській областях.

Українська демографія – головне

Фахівці давно називають "катастрофічною" ситуацію, яка склалась з української демографією. Криза охопила нашу країну ще до початку війни, однак саме під час вторгнення ситуація погіршилася до критичного рівня.

Фахівці вважають, що майже сім мільйонів українців втекли за кордон, тоді як близько п’яти мільйонів живуть під російською окупацією. Окрім того, десятки тисяч мирних жителів і до 100 тисяч військових загинули в результаті бойових дій.

За словами заступника директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександра Гладуна, зараз на підконтрольній території знаходиться близько 29 мільйонів людей. При цьому лише за 2024-й населення цих територій скоротилося на 700-800 тисяч.

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