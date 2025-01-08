Відзначатимуть його щорічно 3 липня.

В Україні щорічно 3 липня відзначатимуть День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Відповідний указ №17/2025, підписаний сьогодні Президентом Володимиром Зеленським, оприлюднив Офіс глави держави.

"Установити в Україні День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, який відзначати щороку 3 липня", - зазначено у документі.

Рішення має на меті "вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій".

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Указ набрав чинності з дня його опублікування.

Інші укази президента

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2024 року Зеленський підписав указ про заснування в Україні Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Нове державне свято відзначатиметься щорічно 21 травня.

6 січня глава держави підписав указ про встановлення 5 лютого Днем Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ). Ця служба – це спеціалізований державний орган України, який забезпечує безпеку та функціонування транспортної інфраструктури, особливо в умовах надзвичайних ситуацій, війни або інших криз.

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