Воно відзначатиметься щорічно.

В Україні 21 травня відзначатиметься День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття.

Про це йдеться у відповідному указі №883/2024 президента України Володимира Зеленського. Ним передбачається установити в країні День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, який відзначати щорічно 21 травня.

Зазначається, що встановити відзначення такого дня передбачається з метою зміцнення єдності і злагоди Українського народу, утвердження української національної та громадянської ідентичності, сприяння вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин (спільнот) України, засвідчення поваги до їх внеску у відстоювання державного суверенітету і незалежності України, у збройну боротьбу з державою-агресором. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Відео дня

Укази Зеленського

Раніше Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) Уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Президент зауважив, що наразі головне завдання - разом із Міністерством оборони та громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції.

Вас також можуть зацікавити новини: