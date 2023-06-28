Глава держави переконаний, що Україна була і буде суверенною, незалежною, демократичною і правовою державою.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що українські громадяни ціною власних життів і самопожертви у війні з російськими загарбниками виборюють права і свободи, закріплені у Конституції України. Про це глава держави повідомив з нагоди відзначення 27-ї річниці з моменту набуття чинності Конституції країни.

Президент відзначив, що записані в 1996 році в Основному законі слова перестали бути історією, бо "вони стали для українців по-справжньому життєвими і нагальними: слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі".

Також Зеленський підкреслив, що уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова "суверенна".

"Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху. Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями", - наголосив Зеленський.

"Наша Україна. Суверенна. Незалежна. Демократична. Правова. Була, є і буде. Слава Україні!", - додав глава держави.

Конституція України

Основний документ країни був прийнятий Верховною Радою в ніч на 28 червня 1996 року - на п'ятий рік після проголошення незалежності України. Після майже доби безперервної роботи у сесійній залі народні депутати таки ухвалили документ 315 голосами.

У ньому визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалися нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою в складі України. При цьому Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка прийняла нову Конституцію.

Того ж дня Конституція України набула чинності.

Прийняттям Конституції у 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку України як нової демократичної та незалежної країни.

У ній передбачена жорстка процедура змін: для її редагування, в залежності від розділу, потрібно від 2/3 до 3/4 голосів від конституційного складу парламенту.

Також у Конституцію неодноразово вносилися зміни. Наприклад, у 2019 році Верховна Рада внесла зміни до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі і НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: