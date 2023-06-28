Президент України Володимир Зеленський наголошує, що українські громадяни ціною власних життів і самопожертви у війні з російськими загарбниками виборюють права і свободи, закріплені у Конституції України. Про це глава держави повідомив з нагоди відзначення 27-ї річниці з моменту набуття чинності Конституції країни.
Президент відзначив, що записані в 1996 році в Основному законі слова перестали бути історією, бо "вони стали для українців по-справжньому життєвими і нагальними: слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі".
Також Зеленський підкреслив, що уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова "суверенна".
"Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху. Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями", - наголосив Зеленський.
"Наша Україна. Суверенна. Незалежна. Демократична. Правова. Була, є і буде. Слава Україні!", - додав глава держави.
Конституція України
Основний документ країни був прийнятий Верховною Радою в ніч на 28 червня 1996 року - на п'ятий рік після проголошення незалежності України. Після майже доби безперервної роботи у сесійній залі народні депутати таки ухвалили документ 315 голосами.
У ньому визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалися нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою в складі України. При цьому Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка прийняла нову Конституцію.
Того ж дня Конституція України набула чинності.
Прийняттям Конституції у 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку України як нової демократичної та незалежної країни.
У ній передбачена жорстка процедура змін: для її редагування, в залежності від розділу, потрібно від 2/3 до 3/4 голосів від конституційного складу парламенту.
Також у Конституцію неодноразово вносилися зміни. Наприклад, у 2019 році Верховна Рада внесла зміни до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі і НАТО.