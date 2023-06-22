Олена Зеленська, зокрема, придбала комікси для сина.

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 22 червня відвідали книжковий ярмарок XI Міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал".

Як повідомляє прес-служба президента, на ньому подружжя також придбало книжки. Українського лідера зацікавила історична література. Зокрема, Зеленський обрав книгу Яна Мориса "Чому захід панує – натепер" про розвиток світової цивілізації та прогнози історика щодо майбутнього.

Перша леді віддала перевагу художній та психологічній літературі та книгам про історичну постать княгині Ольги. Крім того, вона купила для сина комікси "Дюна: Дім Атрідів. Книга 1", які було створено на основі фантастичного роману-приквелу до твору "Дюна" Френка Герберта.

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Загалом президентське подружжя обрало таку літературу:

Максим Яковлєв "Теорії змов. Як (не) стати конспірологом" ("Віхола").

Олександр Михед. "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення" ("Видавництво Старого Лева").

Анастасія Левкова. "За Перекопом є земля" ("Лабораторія").

Браян Герберт та Кевін Дж. Андерсон. "Дюна. Дім Атрідів. Книга 1" ("РМ").

Сергій Пєтков "Княгиня Ольга. Династійні таємниці правителів Русі" (Видавничий дім "АртЕк").

Сергій Пєтков "Княгиня Ольга. Наріжний камінь церкви і держави" (Видавничий дім "АртЕк").

Володимир Вакуленко. "Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші" (Vivat).

Ольга Маслова, Ніка Бєльська "Коли я нарешті висплюся? Як засинати і прокидатися із задоволенням" ("Віхола").

Тімоті Снайдер "Про Тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття. Графічна версія" ("Човен").

Артем Чех "Хто ти такий?" (Meridian Czernowitz).

Ян Морис "Чому захід панує – натепер" ("Кліо").

"Telegraf#2. Креатив у війні" (Telegraf.Design).

Як відомо, фестиваль стартував сьогодні ввечері та триватиме до 25 червня.

Література та українці

Як раніше повідомляв УНІАН, Зеленський поки не має наміру підписувати законопроект про заборону ввезення російської літератури, оскільки в поточній редакції він суперечить іншим законам. Зокрема, він порушує права національних меншин.

Вплину українці й на іноземних авторів. Так, американська письменниця Елізабет Гілберт, відома завдяки книзі "Їсти, молитися, любити", планувала випустити нову книгу "Сніговий ліс" про життя росіян в Сибіру. Однак після негативної реакції українців вона відмовилася від цієї ідеї.

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