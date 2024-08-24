Незалежність українців у їхній крові, підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський з нагоди 33-ї річниці з Дня Незалежності звернувся до українців.

Про це головком ЗСУ повідомив у своїй Telegram-сторінці. Він нагадав, що Збройні сили України борються за українську незалежність кожен день та кожну секунду. За його словами, боротьба за незалежність триває - на Покровському, Торецькому, Харківському та інших напрямках, де українські воїни ціною надзусиль зупиняють та знищують ворога.

"Наша незалежність - у нашій крові. У крові, що тече у наших жилах, в крові, яку наші герої пролили за рідну землю", - зазначив Сирський. За його словами, наша незалежність ще й у словах українського поета-пророка Тараса Шевченка: "І на оновленій землі врага не буде, супостата…". Ці слова кожен український солдат і матрос, сержант і офіцер втілює у життя щомиті, наближаючи нашу перемогу. Бо наша незалежність - у нашій вірі в перемогу", - додав головком ЗСУ.

Відео дня

Також привітав українців зі святом президент України Володимир Зеленський. У своєму зверненні він наголосив, що українці завжди повертають борги. І той, хто зичив українській землі лиха, отримає його у себе вдома з відсотками. За його словами, той, хто хоче сіяти на українській землі зло, пожинатиме його плоди на своїй території. Зеленський наголосив, що "не буде хворий дід із Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії".

"Міцний кордон має бути між нами та ворогом, а поміж українцями не буде жодних стін. Бо Україна - у кожному з нас. Незалежність - у кожному з нас. І об’єднані, ми здатні перемагати. Це довело 24 лютого. Довів 2022-й і 2023-й рік. Доводить і цей рік. Ми вистояли, стримали й дали відсіч ворогу, а тепер робимо це на його болотах. Ми знаємо, що таке незалежність. Як важко її відродити. Як важко її захистити. Але ми знаємо: все залежить від нас", - сказав президент.

Свіжі новини України про війну

Протягом 23 серпня на фронті відбулось 149 бойових зіткнень. Майже третина з яких - на Покровському напрямку.

За минулу добу загальні втрати Росії у живій силі зросли на 1160 осіб і тепер становлять приблизно 606490 супротивників. Російські окупанти втратили, у тому числі понад 40 артилерійських систем.

Вас також можуть зацікавити новини: