Упродовж доби на фронті між нашими воїнами та росіянами зафіксували понад 140 бойових зіткнень.

Війна в Україні триває, розпочалась 913 доба широкомасштабної збройної агресії РФ. Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом минулої доби відбулось 149 бойових зіткнень. Майже третина з яких - на Покровському напрямку.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 74 авіаційних удари, зокрема, скинув 102 КАБи. Крім цього, здійснив 4074 обстріли, з них 138 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1249 дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

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Водночас за минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу і ОВТ противника, пункт управління, три засоби ППО, дві артилерійські системи, станцію РЕБ, понтонну переправу та ще один важливий об’єкт російських окупантів.

За інформацією Генштабу, на Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ відбулось сім бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку кількість боїв склала 20, а на Лиманському напрямку наші війська відбивали 13 атак противника. На Сіверському напрямку Силами оборони було відбито сім атак неподалік Виїмки, Білогорівки та Спірного.

Крім того, на Краматорському напрямку українські воїни відбили 22 спроби загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського. Ситуація контрольована. "За підтримки штурмової авіації, ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Неліпівка та Торецьк", - зазначили у Генштабі.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 44 атаки противника. Ворог намагається просуватись в напрямку Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого та Зеленого Поля.

Також на Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка, Красногорівка та Карлівка, де окупанти 16 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Водночас на Времівському напрямку противник здійснив 11 спроб захопити наші позиції неподалік Водяного та Вугледару Донецької області.

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За минулу добу загальні втрати Росії у живій силі зросли на 1160 осіб і тепер становлять приблизно 606490 супротивників. Російські окупанти втратили, у тому числі понад 40 артилерійських систем.

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