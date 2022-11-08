Дерадянізація і лібералізація: чого чекати українцям від нового закону про працю

Мінекономіки представило на суд громадськості проект нового закону про працю, який має замінити ще радянські трудові закони. УНІАН розбирався, що пропонує принципово нове законодавство.

Міністерство економіки України презентувало новий проект закону про працю, який має на меті замінити нарешті старі нормативно-правові акти ще радянських часів, врахувавши реалії сучасного життя, та лібералізувати трудове законодавство в країні.

Законопроект поки що оприлюднено для подальшого обговорення, і щодо нього ведуться активні дискусії в експертному середовищі. Тому УНІАН звернувся до експертів, щоб дізнатися їхні думки про майбутній закон.

У пояснювальній записці до документу вказано, що він має на меті дерадянізацію законодавства про працю, створення рівних правил на ринку праці й балансування інтересів працівників і роботодавців, надання стимулів для розвитку соціально відповідального бізнесу та інвестування в національну економіку.

Також, серед цілей законопроекту, спрощення входу або виходу з трудових відносин у поєднанні з ефективними механізмами захисту від раптової втрати роботи, а також полегшення пошуку нової роботи та зниження рівня безробіття.

Основні новації

Партнер юридичної компанії EXPATPRO Тетяна Ященко зазначає, що законопроект має на меті замінити старий Кодекс законів про працю, і в ньому багато нових конструкцій, що більше відповідають сучасним умовам, та вводяться нові терміни.

"Тому перша очевидна перевага – він сучасніший і враховує реалії. І перший же недолік – не всі нові терміни отримують належне визначення. КЗпП чи не єдиний нормативно-правовий акт, який не зазнавав серйозних системних змін із часів його прийняття. Ним керувались не один десяток років. Тому перше, що варто врахувати, – забезпечити термінологічний перехід", - наголошує Ященко.

За її словами, запропоновані у проекті зміни стосуються майже всіх аспектів трудових відносин. Зокрема, документ передбачає скасування вимоги про необхідність проведення індексації заробітної плати. Експертка наголошує, що такі зміни матимуть негативні наслідки для працівників, і єдине що змушуватиме підвищувати (переглядати) розмір заробітної плати – це законодавчо встановлений мінімум.

"Цей мінімум, відверто кажучи, як й інші визначені на рівні закону прожиткові мінімуми для різних категорій населення, не зовсім відповідає реаліям. Війна вже показує, що рівень інфляції набагато випереджає зміни у законах. Скасування цієї вимоги перекладає на працівника більше відповідальності за свій рівень заробітку. Звичайно, індексування заробітних плат не було прямо таким відчутним для працівника, але все ж таки, було хоча б якоюсь реакцією на зміни у економічному середовищі", - каже Ященко.

Нюанси трудових договорів

Експертка також звертає увагу на заміну трудового договору із гнучким графіком роботи на договір із нефіксованим часом.

"Такий договір також має містити спосіб та мінімальний строк попередження працівника про початок роботи та повідомлення від працівника про готовність приступити до роботи чи відмовитись від роботи, інтервали, у які працівника можуть залучити до роботи", - сказала Ященко.

Проект передбачає також зміни у механізмі розірвання трудового договору. За словами Ященко, роботодавець має заздалегідь попередити про розірвання трудового договору з його ініціативи. Підстави у такому випадку визначені доволі абстрактно (що, об’єктивно, негативно для працівника). Строк попередження залежить від періоду роботу працівника на роботодавця (чим довший строк, тим раніше мають попередити співробітника).

Крім цього, проект пропонує збільшити кількість днів щорічної відпустки – до 28 календарних днів за кожен відпрацьований рік.

"Це трохи додасть мороки із обліком (адже зараз рахувати простіше – 2 дні відпустки за кожен відпрацьований місяць). Але в цілому це відповідає сучасним реаліям – навантаження на людей зменшується, але інтенсивність - ні. Цікаво, що, наприклад, компенсація за невикористану відпустку у випадку звільнення може бути отримана лише за поточний та попередній календарний рік. Швидше за все, працівників це має стимулювати все ж таки реально використовувати дні відпустки за призначенням", - вважає Ященко.

Адвокат, юрист Ario Law Firm Антон Діденко у коментарі УНІАН зазначив, що в першу чергу заслуговують особливої уваги спрощення підстав та процедури звільнення працівника, зокрема – за ініціативою роботодавця.

"Так, законопроектом передбачається можливість звільнення такого працівника з причин його відмови від зміни умов трудового договору, а також з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру. При цьому, перелік та визначення таких причин не конкретизується. Необхідно відзначити, що автори законопроекту передбачили для таких випадків обов’язкову грошову компенсацію. Разом з тим, без практичного застосування закону невідомо, наскільки така ситуація зможе задовольнити працівників", - каже юрист.

За словами Діденка, розірвання трудового договору з причин порушення працівником умов договору відбуватиметься, якщо такий трудовий договір порушено двічі протягом 180 днів. При цьому не вимагається встановлення ані грубого, ані систематичного характеру такого порушення.

Регулювання робочого режиму

У запропонованих законодавчих новаціях особливої уваги заслуговує можливість встановлення гнучкого режиму робочого часу та можливості дистанційної роботи.

Як пояснюють юристи, гнучкий режим робочого часу – це форма організації праці, за якою допускається встановлення іншого режиму роботи, ніж визначений правилами внутрішнього трудового розпорядку роботодавця, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи іншої тривалості робочого часу.

Дистанційна робота передбачає виконання трудових завдань поза межами приміщення роботодавця із застосуванням комунікаційних технологій. При цьому працівник розподіляє робочий час на власний розсуд та на нього не поширюються встановлений роботодавцем графік роботи. За організацію власного робочого місця відповідальність несе працівник.

"Водночас, якщо інше не передбачено трудовим договором, то надання програмного забезпечення та необхідного обладнання покладається на роботодавця. Також, передбачається надання працівнику періоду відключення, тобто такого періоду, за якого він абсолютно легально повністю перериває дистанційний зв'язок з роботодавцем для відпочинку", - сказав Діденко.

За його словами, дистанційна робота має бути передбачена умовами трудового договору. Важливим є також і те, що на період, наприклад, збройної агресії проти України або епідемії, такий режим роботи може бути запроваджено актом роботодавця.

"Важливим нюансом є і запровадження трудового договору з нефіксованим робочим часом, особливістю чого є виконання доручень роботодавця без прив’язки до конкретного часу їх надання або їх тривалості. Наприклад, особа зможе працювати кур’єром одночасно в кількох місцях за принципом виклику в кожне таке місце в разі необхідності", - звернув увагу адвокат.

Також у законопроекті окреме регулювання було надано домашній роботі, тобто мова йде про обслуговування домогосподарств найманим працівником (домогосподарка, кухар, садівник тощо). Такий трудовий договір може, серед іншого, передбачати нефіксований робочий час, надання житла роботодавцем, а також передбачається захист інформації про сімейне життя роботодавця.

Чи буде 6-денний робочий тиждень?

Після оприлюднення проекту закону Міністерством економіки у суспільстві швидко розповсюдилися чутки про те, що новий закон передбачає введення 6-денного робочого тижня. Це, звісно, зумовило бурхливі дискусії.

Сайт із пошуку роботи Work.ua на тлі цих чуток провів опитування щодо ставлення українців до впровадження 6-денного робочого тижня. Результати виявилися передбачуваними: 87 відсотків опитаних не підтримують такі зміни й ставляться до них негативно, сім відсотків позитивно оцінюють ініціативу працювати 6 днів на тиждень. І шести відсоткам респондентів байдуже щодо цього.

Насправді, за словами експертів, все не так страшно. Як зазначив юрист Діденко, новий законопроект передбачає відсутність чіткої вказівки на тривалість робочого тижня (наприклад 5 або 6 днів), однак при збереженні встановлених норм робочого часу в годинах.

"Слід відзначити, що й чинний КЗпП передбачає п’ятиденний робочий тиждень із можливістю запровадження шестиденного. За таких умов, на мою думку, побоювання частини експертного середовища щодо збільшення тривалості робочого тижня є певною мірою перебільшеними, адже така можливість передбачена й сьогодні", - вважає Діденко.

Старший юрист юридичної фірми INTEGRITES Інна Кострицька наголошує, що в оприлюдненому проекті закону "Про працю" не йдеться про запровадження обов’язкової шестиденки, але надається більше можливостей роботодавцю вибирати тривалість робочого тижня та безперервного відпочинку.

"Зараз за КЗпП нормою є п'ятиденний робочий тиждень, а шестиденний є радше винятком. При цьому мінімальна тривалість щотижневого відпочинку повинна становити щонайменше 42 години. Лише на період воєнного стану роботодавці отримали законодавчо закріплене право самостійно встановлювати 5-денний або 6-денний робочий тиждень та скорочувати тривалість щотижневого безперервного відпочинку до 24 годин", - розповіла юристка.

Новим законопроектом, за її словами, пропонується вже без прив’язки до воєнного стану скоротити мінімально можливу тривалість щотижневого безперервного відпочинку до 36 годин протягом кожного 7-денного періоду (на відміну від календарного тижня з понеділка по неділю). Тривалість робочого тижня можна буде встановити безпосередньо у трудовому договорі, з урахуванням потреб роботодавця та за згодою сторін.

"Видається, що ці зміни надають роботодавцям право вибирати зручний для них графік роботи. Вони будуть цікавими насамперед для підприємств критичної інфраструктури та видів діяльності, пов'язаних з обслуговуванням населення. Для інших роботодавців, імовірніше, мало що зміниться, і вони залишать п'ятиденку. Не виключено, що дехто перейде і на коротший робочий тиждень, адже законопроект тепер не обмежує роботодавця лише двома варіантами: п'ятиденним та шестиденним робочим тижнем, а лише встановлює мінімальну тривалість щотижневого безперервного відпочинку", - сказала Кострицька.

Брак системних положень

Позитивні новації майбутнього закону про працю зрозумілі, але є низка норм, які піддаються значній критиці. Так, Українська спілка промисловців і підприємців (УСПП) зазначила, що детальний аналіз проекту показав як позитивні, так і критично слабкі місця у його положеннях.

"Роботодавці підтримують акцент на гарантуванні рівності в оплаті, недопущенні дискримінації, розширення деяких гарантій, регулювання нестандартних форм зайнятості. Проте недостатньо уваги приділено соціальній захищеності зайнятого населення, а також розвитку людського капіталу", - сказано у заяві спілки.

Фахівці зазначають, що законопроекту бракує системних положень про умови та безпеку праці, вирішення колективних трудових спорів та ін. Не регламентовані трудові відносини в умовах цифровізації економіки, а також відсутні положення з конкретизації прав, обов’язків, відповідальності сторін соціально-трудових відносин.

"Беззастережна лібералізація трудових відносин, нівелювання ролі держави в регулюванні трудових відносин як гаранта прав працівників є ризиковим чинником під час воєнного стану та повоєнного відновлення. Уряд як сторона соціального діалогу, самоусувається від участі в цьому процесі і, більше того, позбавляє профспілки більшої частини наявних у них повноважень. Наслідком ухвалення зазначеного законопроекту стане суттєве звуження прав працівників та можливості їх захисту", - наголосили в УСПП.

Фахівці застерігають, що через війну з України виїхало більше 6 млн осіб, які за дев’ять місяців перебування за кордоном проходять період адаптації та соціалізації: чимало влаштувалося на офіційну роботу, платять податки. І якщо в Україні не буде розвиватися виробництво, промисловість, самозайнятість або ж умови найму будуть занадто невизначеними – біженці не повернуться, а після нашої перемоги і закінчення війни до них приєднаються і чоловіки.

"В умовах воєнного стану важливо не погіршувати права найманих працівників, формувати умови соціального консенсусу, щоб люди поверталися додому. У випадку порушення такого балансу нас може очікувати неприємний результат часткової втрати людського капіталу. Саме захищена зайнятість на робочих місцях з гідною оплатою та умовами праці неодмінно буде вагомим аргументом для прийняття рішення про повернення в Україну мільйонів наших громадян", - переконані в УСПП.

Доопрацювання та поступовий перехід

Думки фахівців щодо ухвалення закону в такому вигляді, як він представлений, різняться, але всі погоджуються з тим, що необхідне значне доопрацювання документу.

Висновок УСПП однозначний: у такому вигляді законопроект не може бути винесений на голосування та потребує суттєвого доопрацювання на основі соціального діалогу із роботодавцями і профспілками.

Юрист Антон Діденко, резюмуючи огляд нового проекту закону "Про працю", відзначає, що в цілому законопроект дійсно є кроком у напрямку еволюції трудових відносин з доби радянського соціалізму до сучасної ринкової системи.

"Водночас такий перехід має бути поступовим, і окремі питання, як, наприклад, умови звільнення працівників за ініціативою роботодавця, все ж потребують певного перегляду з метою посилення прав працівників", - каже він.

Юрист юридичної компанії "Волхв" Роман Голуб у коментарі УНІАН зазначив, що метою законопроекту для роботодавця є створення гнучкої та ефективної системи трудових відносин для формування сприятливих умов розвитку бізнесу, пришвидшення оформлення трудових відносин, для максимізації прибутку на фоні зменшення втручання зі сторони держави.

За його словами, лібералізація трудового законодавства надасть можливість роботодавцям легко створювати нові якісні робочі місця, залучаючи найкращих, з погляду роботодавця, працівників та заохочуючи їх виходячи з принципу конкурентоспроможності.

"У той же час наділення настільки широкими повноваженням роботодавців у сфері дотримання прав найманих працівників може стати поживним середовищем для потенційних зловживань, на що потрібно звернути увагу у процесі оцінки законопроекту під час наступних стадій законодавчого процесу", - застерігає юрист.

Перетворення архаїчного радянського законодавства на сучасне і відповідне викликам нашого часу є обов’язковим та актуальним. Звісно, до прийняття закону законопроект зазнає ще багатьох змін.

Тому законотворцям варто уважно прислухатися до пропозицій і зауважень експертів, аби потім, після впровадження принципово нового закону, працівникам та роботодавцям не довелося стикатися з труднощами та непорозуміннями. А також слід забезпечити м’який перехідний період для всіх сторін трудових відносин. Змінювати Україну треба без поспіху та з розумом.

Катерина Жирій