Їх назви пов'язані з радянським минулим.

У Києві перейменували бульвар Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського.

Як повідомила прес-служба Київського міського голови Віталія Кличка, таке рішення депутати столичної міськради ухвалили на сьогоднішньому засіданні. Загалом Київська міськрада сьогодні перейменувала 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких пов’язані з державою-агресором Росією та радянським минулим.

У Голосіївському районі: вулицю Холмогорську – на вулицю Володимира Самійленка; провулок Василя Жуковського – на провулок Леопольда Ященка; вулицю Маршала Говорова – на вулицю Генерала Момота.

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У Дарницькому районі: провулок Енгельса – на провулок Богдана-Ігоря Антонича; провулок Тургенєва – на провулок Олександра Барвінського; вулицю Енгельса – на вулицю Опанаса Сластіона.

У Деснянському районі: вулицю Кутузова – на вулицю Івана Кожедуба; вулицю Суворова – на вулицю Сергія Котенка; вулицю Академіка Курчатова – на вулицю Ореста Левицького.

У Печерському районі: вулицю Миколи Раєвського – на вулицю Павла Загребельного; бульвар Дружби Народів – на бульвар Миколи Міхновського.

У Подільському районі: провулок Одоєвського – на провулок Олександра Воїнова; вулицю Достоєвського – на вулицю Енді Воргола; вулицю Орську – на вулицю Василя Мови.

У Святошинському районі: вулицю Пришвіна – на вулицю Івана Труша; вулицю Михайла Свєтлова – на вулицю Олександра Дорошкевича; вулицю Василя Алексухіна – на вулицю Степана Чобану; вулицю Генерала Авдєєнка – на вулицю Геннадія Матуляка; вулицю Генерала Потапова – на вулицю Василя Доманицького; вулицю Яснополянську – на вулицю Клима Чурюмова;вулицю Сім’ї Сосніних – на вулицю Івана Дзюби.

У Солом’янському районі: вулицю Уляни Громової – на вулицю Катерини Ступницької; вулицю Юліуса Фучика – на вулицю Карела Чапека; вулицю Зої Космодем’янської – на вулицю Софії Галечко; вулицю Металістів – на вулицю Михайла Брайчевського; вулицю Качалова – на вулицю Володимира Качали.

У Шевченківському районі: вулицю Тешебаєва – на вулицю Олександра Бринжали; вулицю Толбухіна – на вулицю Василя Данилевича; провулок Криловського – на провулок Архітектора Івана Зарудного; провулок Толбухіна – на провулок Михайла Ялового; вулицю Академіка Грекова – на вулицю Родини Глаголєвих; вулицю Кирпоноса – на вулицю Всеволода Петріва.

Загалом в столиці вже перейменували 237 міських об’єктів.

Дерусифікація вулиць Києва

Як повідомляв УНІАН, нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ столиці обирали кияни.

На рейтингове електронне голосування винесли 296 об’єктів, які відбирала експертна комісія. Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку "Київ Цифровий".

Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані до сесійної зали Київради на голосування.

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