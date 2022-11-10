У столиці вже загалом перейменували 204 міських об’єкти.

Київрада перейменувала ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Як повідомив київський міський голова Віталій Кличко, відповідне рішення депутати ухвалили на сьогоднішньому засіданні.

Зокрема, нові назви отримали: вулиця Біломорська (перейменовано на вулицю Катерини Гандзюк), вулиця Магнітогорська (вулиця Якова Гніздовського), вулиця Ломоносова (вулиця Юлії Здановської), вулиця Північно-Сирецька (вулиця Віктора Некрасова), бульвар Праці (бульвар Івана Котляревського), вулиця Генерала Карбишева (вулиця Ірини Бекешкіної), вулиця Челябінська (вулиця Пантелеймона Куліша), вулиця Миколи Гастелло (вулиця Бусовогірська), вулиця Маміна-Сибіряка (вулиця Вічова), вулиця Валі Котика (вулиця Віденська), вулиця Іжевська (вулиця Іжкарська).

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За словами Кличка, у столиці вже загалом перейменували 204 міських об’єкти.

Він нагадав, що кияни мали можливість проголосувати за назви в застосунку "Київ Цифровий". Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані на розгляд та голосування Київради.

Перейменування вулиць в Києві

Як писав УНІАН, в червні в застосунку "Київ Цифровий" провели опитування щодо перейменування майже 300 вулиць в Києві.

Як показали результати опитування, на думку громадськості, столичні вулиці повинні мати імена загиблих активістів, журналістів, митців, науковців тощо.

Зокрема, вулицю Багратіона пропонували перейменувати на вулицю Левіна Максима, журналіста, якого вбили окупанти. За це віддали 22,6 тисяч голосів. Відповідне рішення ухвалили в кінці жовтні.

Також пропонували вшанувати пам’ять загиблої внаслідок нападу херсонської активістки Катерини Гандзюк. Її ім’я, на думку 21,6 учасників голосування, мала носити вулиця Біломорська. Перейменування відбулося 10 листопада.

А вулицю Волгоградську в столиці пропонували перейменувати на вулицю Романа Ратушного - 24-річного київського громадського активіста, що загинув, захищаючи Харківщину. На початку вересня Київрада підтримала відповідне рішення та вшанувала пам’ять активіста, керівника організації "Захистимо Протасів Яр".

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